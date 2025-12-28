Carlsen resucita para ganar el Mundial de Rápidas de ajedrez en Doha

Las casas de apuestas registraron una actividad insospechada en la jornada final del Mundial de Rápidas en Doha (Catar), después de que Magnus Carlsen sufriera una derrota este sábado ante el ruso Vladislav Artemiev en la 7ª ronda de las 13 previstas. Pero el genio noruego, de 35 años, encadenó este domingo tres victorias y un empate en en un torneo en el que deslumbraron los talentos precoces como Faustino Oro y la rusa Alexandra Goriáachkina conquistando el título en un desempate electrizante ante la china Jiner Zhu.

Seis partidas sin derrota

El sábado se le indigestó a Carlsen, que terminó empujando a un cámara noruego tras caer ante Artemiev en una actuación muy controvertida que dio la vuleta al mundo. Después de empatar con el francés Vachier-Lagrave, el escandinavo dobló la rodilla ante Artemiev en una partida en la que jugó en desventaja por salir a ganar tras no doblegar al francés. Sin embargo, Magnus tiene una mente de hierro que le permite aislarse en los momentos comprometidos y corrigió el rumbo encadenando sábado y domingo al armenio Sargsyan, al estadounidense Robson, al serbio Sarana, al estadounidense Niemann y al turco Erdogmus. Lo que le colocaba con un punto de ventaja en la ronda final en la que empató con el neerlandés Giri sin sufrir mucho.

Mucho se esperaba de la partida ante Niemann, al que señaló por una supuesta manipulación que nunca fue demostrada. Su difamación aún no ha sido correspondida con una petición de perdón por parte del noruego, que al final tuvo que reembolsar una cantidad notable de dinero tras un acuerdo extrajudicial que no ha sido hecho pública. Carlsen aspira a convertirse en 'Campeón Total de Ajedrez', aunando las diferentes disciplinas del ajedrez, lo que le vuelve a acercar la corona de la FIDe tras renunciar a defender la corona del ajedrez convencional. Este lunes y martes, Carlsen intentará revalidar el título en la modalidad relámpago.

Más allá de Magnus destaca la participación de los más jóvenes, con el argentino Faustino Oro, de 12 años, residente en Badalona, que solo perdió tres de sus trece rivales, de los que a priori once eran superiores en el ránking (So, Aronian y Kozak). La clasificación final del Mundial concluyó con el triunfo de Carlsen (10,5 puntos), por delante de Artemiev, Erigaisi, Niemann y Domínguez, todos ellos con un punto menos. En el cuadro femenino ganó Goriachkina (8,5), con los mismos puntos que Zhu y medio punto más que las indias Savitha y Vaishali y la turca Atalik.