La calistenia conquista las ciudades de Barcelona: "Entrenar gratis y frente al mar... ¿Qué más se puede pedir?"

Los parques, el paseo marítimo y la playa se han convertido en los últimos años en gimnasios improvisados. Los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona han tomado conciencia de la tendencia, y han ampliado y reacondicionado muchas de estas zonas en los últimos cinco años.

Desde que un contagioso virus respiratorio, ya de sobras conocido por todos como el coronavirus, provocara la crisis más intensa de la historia reciente con una larga cuarentena, la prohibición de salir del domicilio y la consiguiente reapertura progresiva de los espacios al aire libre, se han ido extendiendo una serie de tendencias deportivas que en algunos casos se han consolidado a día de hoy. "Entrenar gratis y frente al mar... ¿Qué más se puede pedir?", resume Agustín frente a la playa de Badalona.

Como él, fueron muchos quienes tras permanecer privados de libertad durante varios meses optaron por el deporte al aire libre como vía de escape y desde entonces, a pesar de que desde mucho antes ya se practicaban estas disciplinas, son cada vez más quienes practican la calistenia.

Personas entrenan al aire libre en espacios públicos de Sant Adrià del Besòs, aprovechando zonas abiertas del área metropolitana para la práctica deportiva. / Zowy Voeten / EPC

Área metropolitana a la vanguardia

Los ayuntamientos del área metropolitana, ante tal demanda, han apostado por ampliar y reacondicionar los espacios dedicados a estas disciplinas y son cada vez más usuarios quienes le sacan provecho. Habitualmente constan de barras a distintas alturas y con construcciones horizontales y verticales que se emplean en movimientos corporales con el propio peso similares a la gimnasia. A pesar de que puede parecer un deporte moderno, este conjunto de ejercicios conocidos como calistenia tiene una larga historia y lo practican personas de edades y contextos deportivos muy distintos.

Agustín tiene 32 años, es argentino y lleva unos años ya afincado en Badalona. Él recurre a estos equipamientos en la playa para ponerse en forma. “No me gusta encerrarme para hacer ejercicio. No me termino de sentir cómodo en el gimnasio y entrenar al aire libre me parece espectacular”, afirma junto a su bicicleta. Esta fría mañana de invierno ha aprovechado los primeros rayos de sol para acercarse a las instalaciones cercanas al Pont del Petroli para hacer algo de ejercicio.

Grupos y entrenamientos guiados

“Es un regalo poder hacer ejercicio viendo el mar. Además, aunque muchas veces estoy solo porque suelo venir pronto, siempre que se junta gente aquí hay muy buen ambiente”, explica ya a punto de marcharse. En estos parques de barras, la mayoría de usuarios practican la calistenia y entrenan con su propio peso realizando ejercicios gimnásticos y , en ocasiones, acrobáticos con un fuerte componente estético.

Deportistas realizan ejercicio al aire libre en zonas urbanas y marítimas de Badalona, una práctica cada vez más extendida en el área metropolitana de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

La mayoría de localidades del área metropolitana de Barcelona disponen de equipamientos similares, cada uno con sus particularidades, y reciben a diario la visita de decenas de personas. Uno de los más concurridos es el que está situado la capital catalana, en Ciutat Vella, frente al hotel Vela. “Aquí cada día ves gente entrenando, haga el tiempo que haga”, afirma Maite. Ella acostumbra a caminar por el paseo a diario y siempre se fija. “Es una pasada verlos. En verano no cabe un alfiler”, explica la vecina del barrio del litoral. En internet existen mapas interactivos en los que encontrar los equipamientos en mejor estado o con determinadas barras para poder decidir en cuál entrenar.

Espacio gratuito y privilegiado

Para muchos usuarios de este tipo de parques, el hecho de poder ejercitarse de forma gratuita y en un espacio privilegiado como es la playa de Barcelona es motivo suficiente para presentarse prácticamente a diario. “Hay mucha gente que se interesa por lo que hacemos porque es muy atractivo visualmente y porque, no nos engañemos, es gratis y no tiene horarios. Al final estamos haciendo movimientos gimnásticos, con nuestro propio peso y eso llama la atención”, explica Marc.

Él, a sus 25 años, escala en un rocódromo, pero complementa sus entrenamientos con ejercicios de calistenia para mejorar la fuerza. “Cada vez se ven chicos y chicas más jóvenes, en redes sociales la calistenia está muy de moda y realmente es un entrenamiento duro que permite trabajar la fuerza y la resistencia sin tener que pagar una cuota de gimnasio. Hay incluso grupos organizados que se reúnen en las barras para entrenar. Algunos usan bandas o pequeñas pesas y montan circuitos con varias estaciones de entrenamiento en las barras”, afirma. Esta disciplina además puede practicarse a distintas intensidades y niveles y aunque sigue siendo más popular entre los hombres, son cada vez más mujeres las que lo practican.