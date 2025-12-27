NBA
Santi Aldama y Hugo González celebran nuevos triunfos en la NBA
El ala-pívot canario aportó 12 puntos y 7 rebotes en el triunfo de los Grizzlies ante los Bucks.
El ala-pívot español Santi Aldama ha contribuido a la victoria de Memphis Grizzlies sobre Milwaukee Bucks (125-104) en el regreso del base Ja Morant, en una jornada NBA en la que Hugo González también ha celebrado un triunfo con Boston Celtics ante Indiana Pacers (122-140).
En el FedExForum, ante un rival sin Giannis Antetokounmpo, los de Tennessee sellaron su segundo triunfo consecutivo guiados por el pívot Jaren Jackson Jr., con 24 puntos, y por Morant, que después de perderse cuatro encuentros volvió con un 'doble-doble' de 17 tantos y 10 asistencias para afianzar a los suyos en la novena plaza de la Conferencia Oeste (15-16).
Victoria ante los Pacers
Mientras, el canario Aldama, que partió como titular, estuvo media hora sobre la pista y logró 12 puntos -4 de 10 tiros de campo, incluido 1 de 5 triples, y 3 de 3 desde la línea de personal-, 7 rebotes, 3 asistencias y un tapón.
Mucho menos protagonismo tuvo Hugo González en la victoria de los Celtics sobre Indiana Pacers, que permite al equipo vencer por cuarta jornada seguida y refrendar su tercer puesto de la Conferencia Este (19-11). Los 30 puntos de Jaylen Brown y los 29 de Payton Pritchard impulsaron a los de Massachusetts, que contaron con cinco jugadores con dobles dígitos.
Por su parte, el madrileño partió desde el banquillo y aportó un rebote y una asistencia en los apenas 12 minutos que estuvo sobre la cancha, en los que solo intentó un tiro a canasta.
- Zarco: 'Solo si eres Marc Márquez tienes un sitio asegurado en la parrilla de 2027
- Joan Laporta: 'No se entendería el Barça sin la Fundación
- María Pérez, la niña de la España vaciada se convierte en reina del atletismo
- Asesinados a tiros el jugador del Barcelona de Ecuador Mario Pineida y su esposa
- Ferrero se abre tras su ruptura con Alcaraz: 'Estoy dolido
- La insólita historia de Philip Rivers, el quarterback de 44 años y padre de 10 hijos que retorna a la NFL tras un lustro jubilado
- El Espanyol se acerca más que nunca a su sueño: 'Hay que luchar para entrar en Europa y llegar a lo más alto
- Tienen que sujetar a Piqué por un encontronazo con el árbitro en el Andorra-Deportivo: '¡Qué fácil es pitar a los pequeños!