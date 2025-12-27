Muere a los 82 años Amelia del Castillo, primera mujer presidenta del fútbol español

Amelia del Castillo, la primera mujer presidenta de un club de fútbol español ha muerto este sábado en Barcelona, a los 82 años de edad, según ha avanzado Marca. Alzó la voz en un entorno que apenas concebía la presencia de mujeres en el deporte, y menos aún en el fútbol.

El Ayuntamiento de Pinto le concedió el mes pasado el título de Hija Predilecta de la ciudad a la que fuera presidenta del Atlético de Pinto, club que fundó hace 62 años, y pionera del fútbol femenino español. Para que las Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Cata Coll u Olga Carmona de hoy pudieran regalar al fútbol español algunas de las mayores alegrías de los últimos tiempos, antes tuvo que abrirse camino una figura esencial, casi fundacional: Amelia del Castillo.

El Ayuntamiento de Pinto ha lamentado el fallecimiento con 82 años de Amelia del Castillo Cobos, nombrada recientemente Hija Predilecta de su ciudad tras haber fundado el Club Atlético de Pinto y convertirse el 15 de octubre de 1963 en la primera presidenta en la historia del fútbol español.

"Se decretarán días de luto oficial el 28, 29 y 30 de diciembre, ondeando las banderas a media asta. Por expreso de la familia, se mantiene la programación de Navidad", ha indicado este sábado el Ayuntamiento pinteño desde su cuenta en la red social X.

Símbolo del fútbol femenino español

Amelia nació en Pinto el 18 de abril de 1943, en la calle Cádiz. Desde pequeña, se palpaba su pasión por fútbol como fiel seguidora del Atlético de Madrid. En una industria claramente masculina, la pinteña consiguió marcar un antes y un después, presidiendo y fundando el Atlético de Pinto. Una mujer pionera, que abrió el camino de las nuevas generaciones que hoy gozan de una posición privilegiada. Se convirtió en referente, símbolo de la ciudad y del deporte nacional. En la actualidad, ejerce como Presidenta de Honor del club al que dio vida hace ya 63 años.

Con apenas 18 años arrancó su idea de presidir el club madrileño. "Yo quería jugar como mis amigos, era buena, pero era imposible en esa época y esta fue mi manera de seguir ligada al fútbol", comentaba Amelia en una entrevista a El País. "Exigían a alguien al frente del equipo y pregunté sí podía ser yo. Me dijeron que sí y ahí empezó todo", añadió. Esos primeros años se encargó de coordinar todos los temas burocráticos, además de ejercer de entrenadora.

Alta vinculación con el Atlético de Madrid

Las dificultades económicas de la época la obligaron a buscar financiación adicional para mantener al club con vida. En una de esas, contactó con Vicente Calderón, presidente del Atlético de Madrid. "Me llamó a su despacho, yo creo que por curiosidad de qué hacía una mujer al frente de un equipo. Pero entablamos una gran relación y se convirtió en un padrino para el equipo. Nos regaló equipamiento, balones e incluso nos dejaba acudir a sus servicios médicos cuando teníamos algún lesionado", rememora Amelia en la entrevista previamente mencionada. Ella, que había sido aficionada rojiblanca desde niña, decidió cambiarle el nombre a la Flecha de Pinto por Atlético de Pinto, nombre que ostenta a día de hoy, como reconocimiento.

La cifra de socios no paraba de crecer y en 1975 recibió la medalla del mérito deportivo de la Comunidad de Madrid. Cuando el club parecía coger vuelo, Amelia recibió lo que califica como "la peor noticia" de su vida. El alcalde de Pinto, Daniel Martín, quiso arrebatarle el club. "Me llamó y me dijo que tenía que apartarme porque el fútbol no era cosa de mujeres, según él. Yo me negué en principio, pero me amenazó con que si no lo hacía, crearía un equipo patrocinado por el Ayuntamiento", recuerda. No le quedó más remedio a una hundida Amelia que presenció cómo le arrancaban de sus brazos el club que ella misma había dado vida

Años más tarde, el club realizó una recogida de firmas para nombrar a Amelia presidenta de honor y poner su nombre al estadio. La propuesta fue apoyada por unanimidad. Ahora, el Pinto se encuentra en una situación convulsa. Un grupo de empresarios es propietario del club y mantiene una serie de pleitos con el ayuntamiento que aún están por resolver. Pese a ello, la figura de Amelia del Castillo siempre perdurará en el Atlético de Pinto.