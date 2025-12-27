Isco será operado el lunes del tobillo derecho y estará, al menos, otro mes de baja

El capitán del Real Betis, Francisco Alarcón 'Isco', se someterá este lunes a una artroscopia para corregir la lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho que sufrió el pasado 27 de noviembre, al chocar fortuitamente con su compañero Sofyan Amrabat, y permanecerá de baja, al menos, un mes más.

El jefe de los servicios médicos del Betis, José Manuel Álvarez, informó el pasado día 19 de que Isco se sometería a un tratamiento conservador para tratar de evitar el quirófano, pero, al no haberse producido mejoría, se ha adoptado la decisión de operarle, según adelantó este sábado el portal 'Mundo Betis' y confirmaron a EFE fuentes del club.

Retorno efímero

De esta manera, el malagueño, de 33 años y la gran estrella del equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, diferirá hasta principios de febrero, como mínimo, su actividad en una campaña que empezó con una fractura de peroné que se produjo en un amistoso de pretemporada y que le impidió debutar hasta el partido de Liga contra el Girona del 23 de noviembre.

Isco jugó entonces la última media hora, en la que asistió al argentino Valentín Gómez en el único gol de Betis (1-1), y cuatro días más tarde fue titular en la Liga Europa frente al Utrecht neerlandés, pero apenas estuvo 5 minutos sobre el césped, pues el marroquí Amrabat lo lesionó de forma involuntaria en los primeros compases.

Esa desafortunada acción se produjo cuando el marroquí, que ahora disputa la Copa de África con Marruecos, se disponía a disparar a la portería contraria en la frontal del área y, al no darse cuenta de que su compañero intentaba al mismo tiempo controlar el balón, le dio una fuerte patada en el tobillo a Isco que, además, necesitó de siete puntos de sutura.