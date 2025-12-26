Seis partidos a Marcao, del Sevilla, expulsado ante el Madrid

El defensa del Sevilla Marcao ha sido castigado con seis partidos de sanción por parte del Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol a raíz de su expulsión en el partido frente al Real Madrid de la última jornada disputado en el Santiago Bernabéu (2-0). El entrenador del club andaluz, Matías Almeyda, también expulsado, ha recibido un partido de suspensión.

El desglose del abultado castigo se desglosa así, según ha argumentado el órgano sancionador: cuatro partidos por ofensas verbales y actitudes injuriosas hacia los árbitros, uno por la conducta contraria al buen orden deportivo y uno por su expulsión por las dos amarillas.

El árbitro del encuentro, Alejandro Ruiz Muñiz explica que Marcao, tras su expulsión en el minuto 68 por ver la segunda tarjetas, se encaró con él a escasa distancia de su cara "de forma intimidante, teniendo que ser retirado por sus compañeros" y, cuando fue separado, se dirigió al colegiado con la expresión "Fillo da puta madre". Por esa acción le imponen los cuatro partidos; el quinto se debe a que Marcao, al marcharse del terreno de juego, propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro.

"No es un insulto"

El Sevilla alegó en defensa de su jugador que no profirió la expresión que figura en al acta, sino que dijo "'puta que pariu', que es una exclamación genérica en portugués (no un insulto dirigido al árbitro) y no puede reconducirse a filho da puta ni a un menosprecio personal".

El club argumentó que "siendo una expresión malsonante, no supone por sí misma un insulto personal dirigido al colegiado, y menos aún el concreto insulto que el acta atribuye", por lo que solicitó que se dejase sin efecto la amonestación.

Alejandro Muñiz Ruiz enseña una tarjeta amarilla a Matías Almeida, el entrenador del Sevilla, en el partido ante el Madrid. Luego le mostró otra y fue expulsado. / Associated Press / LaPresse / LAP

El Comité de Disciplina entiende que "examinadas las alegaciones formuladas y valoradas conjuntamente las pruebas aportadas —videográfica, pericial y documental—, las mismas no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral".

"Resulta verosímil y coherente con el desarrollo de los hechos que, en el marco de una reacción vehemente del jugador tras su expulsión, encarado al árbitro durante varios segundos y a escasa distancia de su persona, pudiera llegar a pronunciar, entre otras, la expresión que el acta arbitral recoge de forma literal", concluye el comité, de ahí que le sancione con cuatro partidos por infracción del artículo 99 del Código Disciplinario de la RFEF, uno por infracción del artículo 129 de esta normativa y uno más por doble amonestación y consiguiente expulsión, en aplicación del artículo 120.

Almeyda, expulsado por doble amonestación (m.34) por realizar observaciones de forma insistente por una decisión del árbitro, cumplirá un partido de sanción por doble amonestación.

Javier Alberola Tojas saca tarjeta roja al defensa portugués Renato Veiga, recriminado por Jules Koundé, tras la dura entrada sobre Lamine Yamal durante el partido frente al Barça. / Ana Escobar / EFE

Uno a Renato Veiga

Además de las sanciones al técnico y al jugador del Sevilla, el Comité de Disciplina impuso también un partido de sanción a Renato Veiga (Villarreal) y a Federico Redondo (Elche) por sus expulsiones con roja directa la última jornada.

Cumplirán un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones Igor Zubeldia (Real Sociedad), Jon Gorrotxategi (Real Sociedad), Manu Sánchez (Levante), Víctor Parada (Alavés), Abel Bretones (Osasuna) y a Tajon Buchanan (Villarreal).