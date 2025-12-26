Exhibición memorable de Nikola Jokic para los Denver Nuggets en el día de Navidad de la NBA

El pívot serbio Nikola Jokic fue sin duda el gran protagonista del tradicional Christmas Day (Día de Navidad) de la NBA y lideró a su equipo, los Denver Nuggets, al triunfo ante por 142-138 a los Minnesota Timberwolves con un espectacular 'triple-doble' y la tercera mejor marca anotadora de la historia de esta especial jornada.

Jokic firmó un partido brutal, con 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, que se terminó de decidir en la prórroga, donde se exhibió con 18 de los 27 puntos anotados por los Nuggets con un gran 15/21 en tiro (71,4 por ciento). Una actuación que ha llevado a muchos aficionados a reclamar en su nombre la consideración de mejor jugador del mundo de la actualidad.

La exhibición de Jokic dejó al planeta NBA boquiabierto. "Es un privilegio ver jugar a este hombre", dijo desde su posición de comentarista Charles Barkley. Sus 56 puntos solo se han visto superados en el tradicional partido de Navidad por los 60 de Bernard King con los New York Knicks en 1984 y los 59 de Wilt Chamberlain con los Philadelphia Warriors en 1961.

El jugador balcánico se convirtió en el quinto jugador en alcanzar la barrera de los 50 puntos en el Christmas Day, hito que también hicieron Luka Doncic y Rick Barry, ambos con 50, y además lo acompañó con un gran 'triple-doble' con 16 rebotes y 15 asistencias, logrando este registro estadístico por segunda vez en su carrera en este día especial.