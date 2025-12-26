Las muertes que marcaron al mundo del deporte en 2025: Diogo Jota, Foreman, Azkargorta…

El año 2025 quedará marcado en la memoria del deporte mundial no solo por las gestas y las marcas logradas, sino también por las pérdidas que han conmocionado a aficionados, compañeros y federaciones. Desde figuras consagradas que dejaron un legado imborrable hasta jóvenes promesas cuya carrera se vio truncada de forma prematura, este año ha visto partir a deportistas de diversas disciplinas, recordándonos la fragilidad humana detrás de los rankings y los podios. Entre el dolor y la nostalgia, repasamos a continuación a algunos de los deportistas más destacados que fallecieron a lo largo de 2025.

Diogo Jota, figura del fútbol mundial

El delantero portugués de 28 años había sido pieza clave en el título de la Premier League que el Liverpool conquistó en la temporada 2024-25 y era uno de los delanteros más valorados del fútbol europeo, con 65 goles en 182 apariciones con el club inglés y 14 tantos en 49 partidos con su selección nacional. Jota murió el 3 de julio de 2025 en un trágico accidente de tráfico en la provincia de Zamora junto su hermano André, también futbolista.

Los jugadores del Liverpool Virgil van Dijk (centro) y Andrew Robertson (d) llevan homenajes florales en el funeral del fallecido jugador portugués Diogo Jota y su hermano André Silva. / ESTELA SILVA / EFE

George Foreman, mito del boxeo

Fue medallista de oro olímpico en los Juegos de México 1968 y se consagró como campeón mundial de los pesos pesados en dos ocasiones: primero en 1973 con una contundente victoria sobre Joe Frazier y, dos décadas después, en 1994 tras derrotar a Michael Moorer, convirtiéndose en el campeón mundial de mayor edad en la historia del boxeo profesional. Su legendaria rivalidad con Muhammad Ali, incluida la histórica pelea del Rumble in the Jungle de 1974, marcó una época en el deporte. Su legado trasciende el cuadrilátero por su impacto como empresario y predicador en la cultura popular y el deporte a lo largo de décadas. Falleció el 21 de marzo de 2025 a los 76 años.

George Foreman (izquierda) durante su mítico combate con Muhammad Ali. / Archivo

Xabier Azkargorta, leyenda del Espanyol

Las lágrimas llegaron también desde Bolivia, donde falleció el pasado 14 de noviembre Xabier Azkargorta, el extécnico del Espanyol, club en el que se convirtió en leyenda y en el entrenador más joven que vio la Primera División en los años 80. El Bigotón murió a los 72 años tras una larga enfermedad y causó múltiples muestras de dolor. Lloró el mundo del fútbol por la pérdida de la bonhomía de un hombre pegado un bigote que llegó a clasificar a Bolivia para el primer Mundial de fútbol de su historia, el de 1994. También dirigió al Valladolid, Sevilla y Tenerife, y tuvo experiencias en Chile, México y Japón.

Xabier Azkargorta. / Gina Baldivieso / EFE

Boris Spassky, el caballero del ajedrez

El 27 de febrero se despidió Boris Spassky, el fantástico ajedrecista ruso nacido en Leningrado (actual San Petersburgo). Murió a los 88 años el que fuera décimo campeón mundial de ajedrez de la historia, título que logró en 1969 por primera y última vez. Conocido por su templanza y talento, pasó a la historia al protagonizar la conocida como partida del siglo en 1972. En Reikiavik, ante el estadounidense Bobby Fischer y en plena Guerra Fría, el jugador soviético cedió la corona que había estado en manos de la URSS desde 1948.

Spassky, a la derecha, jugando con Fischer en la final del Mundial de ajedrez de 1972. / FIDE

Lenny Wilkens, referente histórico de la NBA

Fue una de las figuras más influyentes en la historia del baloncesto profesional por su éxito en la pista y desde los banquillos. Disputó 15 temporadas en la NBA, logrando nueve selecciones al All Star en su paso por St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers y Portland Trail Blazers. Enlazó su etapa como jugador con la de entrenador para terminar convirtiéndose en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la NBA, por un total de 2.487 partidos, un título de campeón de la NBA con los SuperSonics en 1979 y una medalla de oro olímpica con el equipo de Estados Unidos en Atlanta 1996. Falleció el 9 de noviembre de 2025 a los 88 años en Seattle.

Lenny Wilkens (derecha), en un partido de la NBA. / JOHN FROSCHAUER / AP

Felix Baumgartner, pionero de los deportes extremos

El paracaidista de 56 años se había hecho mundialmente famoso por su salto desde la estratosfera en octubre de 2012, cuando ascendió en una cápsula hasta casi 39.000 metros de altitud y se lanzó al vacío, alcanzando velocidades que superaron la barrera del sonido (más de 1.300 km/h), un hito que lo convirtió en pionero de los deportes de riesgo. Falleció el 17 de julio de 2025 en un accidente de parapente en Porto Sant’Elpidio, Italia, cuando perdió el control de su parapente motorizado durante un vuelo y se estrelló cerca de la piscina de un complejo hotelero.

El saltador austriaco Felix Baumgartner. / EP

Mario Pineida, defensor internacional ecuatoriano

El defensa ecuatoriano de 33 años comenzó su carrera futbolística en Independiente del Valle. Tras militar con el cuadro del Valle durante cinco temporadas, se vinculó en 2016 a Barcelona SC, convirtiéndose en una de sus principales figuras. En 2022 fue cedido al Fluminense de Brasil, y en 2024 pasó por El Nacional de Quito también en calidad de préstamo. Pineida murió el 6 de diciembre de 2025 tras ser asesinado en un tiroteo en Guayaquil.

El cadáver del futbolista Mario Pineida, en el suelo tras el asesinato en una carnicería de Guayaquil (Ecuador). / AFP / MARCOS PIN

Michael Ray Richardson, estrella polémica de la NBA

Conocido con el apodo de ‘Sugar’, fue seleccionado en 1978 por los New York Knicks con la cuarta elección del draft y llegó a ser nombrado cuatro veces All Star de la NBA. Destacó por ser un base dinámico que llegó a liderar la liga en robos en varias temporadas, aunque su carrera en la NBA se vio truncada por una prohibición de por vida en 1986 debido a violaciones de la política antidroga de la liga. Murió el 11 de noviembre de 2025 a los 70 años en Lawton, Oklahoma tras una batalla contra el cáncer de próstata.

Masashi 'Jumbo' Ozaki, figura asiática del golf

El golfista japonés fue una figura icónica del golf profesional en su país y a nivel mundial. Miembro del World Golf Hall of Fame, es el jugador con más victorias en la historia del circuito profesional japonés, con 94 títulos en el Japan Golf Tour y más de 110 triunfos a nivel profesional. Su carrera, que lo llevó a situarse entre los mejores del mundo en la década de 1990, fue clave para popularizar el golf en su país y consolidar el circuito japonés como uno de los más competitivos del mundo. Falleció el 23 de diciembre de 2025 a los 78 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon.

Laura Dahlmeier celebra su triunfo en los Juegos de Invierno de 2018. / ODD ANDERSEN / AFP

Laura Dahlmeier, campeona olímpica de biatlón

La biatleta alemana de 31 años fue doble medallista de oro olímpica y una de las figuras más destacadas del biatlón entre 2016 y 2018. Murió el 28 de julio de 2025 en un accidente de montaña en Laila Peak, en Pakistán, cuando una caída de rocas la impactó durante una expedición de alpinismo. Después de retirarse del biatlón en 2019, Dahlmeier se dedicó al montañismo y guiado de expediciones; las labores de rescate se vieron complicadas por las condiciones meteorológicas y el terreno, y las autoridades confirmaron su fallecimiento días después del accidente.