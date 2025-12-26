FÚTBOL
El sevillista Marcao, sancionado con seis partidos tras su expulsión ante el Real Madrid
El central brasileño del Sevilla FC Marcos do Nascimento Teixeira 'Marcao' fue sancionado con seis partidos de suspensión tras su expulsión por doble tarjeta amarilla ante el Real Madrid el pasado sábado, cuatro de ellos por ofensas verbales al árbitro principal, según dictaminó el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este viernes.
El castigo para el jugador sevillista se desglosa en un encuentro de sanción por la doble amonestación en forma de tarjeta amarilla frente al equipo blanco en la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26; cuatro más por "insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al árbitro principal"; y otro por "conducta contraria al buen orden deportivo", según Disciplina.
Actitud intimidante
El colegiado Muñiz Ruiz escribió en el acta que el jugador brasileño "se encaró" hacia su persona "a escasa distancia" de la cara "de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros". "Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Fillo da puta madre', dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro", señaló el documento.
Por tanto, este duro castigo hará que el capitán sevillista no vuelva a jugar en el próximo mes y medio de competición liguera, perdiéndose los partidos contra Levante UD, RC Celta, Elche CF, Athletic Club, RCD Mallorca y Girona FC.
Además, el Comité de Disciplina de la RFEF confirma la suspensión de un partido para el técnico del conjunto nervionense, Matías Almeyda, "por doble amonestación y consiguiente expulsión", por lo que solo se perderá el encuentro ante el Levante UD del próximo 4 de enero.
- Zarco: 'Solo si eres Marc Márquez tienes un sitio asegurado en la parrilla de 2027
- Joan Laporta: 'No se entendería el Barça sin la Fundación
- Como nos lo creamos, nos vamos a dar una hostia de narices', ese es Manolo González
- Asesinados a tiros el jugador del Barcelona de Ecuador Mario Pineida y su esposa
- Ferrero se abre tras su ruptura con Alcaraz: 'Estoy dolido
- María Pérez, la niña de la España vaciada se convierte en reina del atletismo
- Magnus Carlsen se prepara para ser 'campeón total' de ajedrez
- Rubén Neves se mudará al Real Madrid cuando acabe su contrato a final de temporada