Joan Peñarroya sucumbe en su debut con el Partizan de Belgrado

El estreno de Joan Peñarroya en el Partizan de Belgrado tuvo tintes catastróficos. Su nuevo equipo perdió claramente ante el Maccabi Tel Aviv, en su propia casa (87-112). Fueron 25 puntos de diferencia, pero el marcador quedó maquillado en el tercer cuarto, ya que la dimensión de la derrota llegó a alcanzar los 32 puntos (65-101) en el peor momento, ya en el último parcial.

Peñarroya llegó el lunes a Belgrado y ha podido dirigir tres sesiones de entrenamiento en un equipo completamente desconocido para él. Sólo tenía un referente en el que apoyarse: Jabari Parker, su expupilo en el Barça hasta el pasado verano, cuando el pivot americano quiso abandonar el club.

Sterling Brown topa ante la defensa de O'Shae J. Brissett en el duelo entre el Partizan y el Maccabi. / ANDREJ CUKIC / EFE

Parker no jugó ni un segundo a las órdenes de Peñarroya. La participación del jugador iba en declive, en consonancia con su rendimiento: desde los 23 puntos anotados ante el Madrid en la cuarta jornada, no pasó de los siete a partir de la séptima.

El Partizan parecía haber cambiado al anotarse el primer cuarto (31-30), pero en los dos siguientes sufrió un apagón ofensivo que no subsanó con una defensa efectiva. El 12-28 y el 16-34 dejaron sentenciado el duelo. El Maccabi permitió que el cuadro serbio maquillara las dimensiones del desastre hasta los 25 puntos de diferencia. Cameron Payne fue el máximo anotador local con15 puntos. En el Maccabi puntuaron los 12 jugadores, liderados por Lonnie Walker IV, con 20 puntos.

Duane Washington, del Partizan, ataca el aro del Maccabi este viernes. / ANDREJ CUKIC / EFE

Primera aventura fuera

Joan Peñarroya, de 56 años, y en su primer aventura en el extranjero tras pasar por el Andorra, Manresa, Burgos, Valencia y Barcelona hasta su destitución el pasado 9 de noviembre, cuando cayó con el Barça en Girona (96-78), ha sustituido a Zeljko Obradovic, el entrenador más laureado del club, que presentó su dimisión tras la derrota ante el Panathinaikos en la 13ª jornada en Atenas.

Joan Peñarroya y Jabari Parker discuten en un partido del Barça ante el Gran canaria en al campaña 2024-25. / Angel Medina G. / EFE

El Partizan tenía 4 victorias y 9 derrotas. Apenas ha añadido dos triunfos más. Es 18º en la clasificación de la Euroliga, empatado con el Efes, el Baskonia y el París. El Maccabi sólo tenía una victoria más.

Peñaarroya ha sumado al cuerpo técnico como asistente a Uros Dragicevic, director de la Academia del CB Fuenlabrada y antiguo miembro del cuerpo técnico en Mónaco. Según los medios de comunicación serbios, el técnico de Terrassa firmó un contrato de un año y medio.