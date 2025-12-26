Dembélé destrona a Marchand como deportista francés del año del diario 'L'Équipe'

El delantero del París Saint-Germain Ousmane Dembélé acabó con la hegemonía de dos años consecutivos del nadador Léon Marchand en la lista del "campeón de campeones" con la que el diario L'Équipe designa al deportista francés del año.

La ciclista Pauline Ferrand-Prévôt, ganadora del Tour de Francia, fue designada en la categoría femenina a sus 33 años, cinco años después de su tercera designación en un premio que para mujeres comenzó a otorgarse de forma específica en 2012, antes había un solo ganador.

Dembélé, Balón de Oro, clave en la conquista de la primera Liga de Campeones de su equipo, superó en la votación que se efectúa entre los miembros de la redacción del diario Marchand, que tras ser elegido en las dos pasadas ediciones mantuvo el segundo puesto por delante del campeón de vela Charlie Dalin y del atleta Jimmy Gressier.

El exjugador del Barcelona se convierte en el primer futbolista elegido 'campeón de campeones' desde Kylian Mbappé en 2022 y en el sexto que lo gana desde la creación del premio en 1946.

Raymond Kopa lo ganó en 1955 y 1958, Michel Platini en 1977 y 1984, Alain Giresse en 1982 y Zinedine Zidane en 1998.

Los 35 goles marcados en todas las competiciones contribuyeron a que el PSG de Luis Enrique, que le situó como delantero centro tras años de extremo, sumara cinco títulos en la pasada campaña e hiciera olvidar la salida de Mbappé, que fichó por el Real Madrid.

Ferrand-Prévôt fue designada por cuarta vez en su carrera, gracias a su retorno al ciclismo de carretera que le valió una inesperada victoria en el Tour, una hazaña que consiguió a los 33 años y tras varios dedicados a otras disciplinas, como el cross.

Su título olímpico en París en cross ya apuntaba un gran estado de forma que hacía pensar en la deportista que se proclamó campeona del mundo en carretera en 2014, en ciclo-cross en 2015, en cross-country en 2015, 2019, 2020, 2022 y 2023, de VTT en 2014, 2015 y 2016, entre otros muchos títulos de uno de los palmarés más impresionantes del mundo.

Además del Tour, se apuntó en la París-Roubaix su segunda clásica, once años después de haber ganado la Flecha-Valona.

Sucede en la lista de L'Équipe a la triatleta Cassandre Beaugrand y superó en la votación a la tenista Loïs Boisson, gran sensación del pasado Roland Garros.

El paraciclista Alexandre Léauté ganó su tercer premio consecutivo en la categoría de deportistas paralímpicos y la deportista de bochas adaptadas Aurelie Aubert lo logró en la categoría femenina.