El Boxing Day de la Premier se traslada al sábado

La tradición del 'Boxing Day' del fútbol británico se ha roto por los intereses televisivos, y la fiesta futbolística que se desarrollaba durante el 26 de diciembre se ha repartido en los tres días del fin de semana.

La emblemática jornada del día 26 de diciembre, cuando todos los campos se llenaban, sobre todo con niños y jóvenes -el Boxing Day se denomina así porque las clases nobles daban regalos, cajas o cestas de regalos a sus trabajadores-, el día siguiente a la Navidad, se ha transformado por las condiciones contractuales impuestas por los operadores de televisión. No solo afecta a la jornada 18 de la Premier; también a los campeonatos de Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

La antesala la disputan, el 26 de noviembre, el Manchester United y el Newcastle, mientras que este sábado se disputarán siete partidos, más otros dos el domingo. La Premier tendrá partidos casi todos los días. La jornada 19ª, la última de la primera vuelta, se desarrollará entre el fin de año y el Año Nuevo.

Mikel Arteta abraza al meta Kepa Arrizabalaga tras detener el penalti que daba el triunfo al Arsenal en al tanda frente al Crystal Palace el pasado día 23. / ADRIAN DENNIS / AFP

El City, el primero

Pero la carrera por el liderato se reanuda este sábado con el Nottingham Forest-Manchester City (13.30 h.). A continuación entrará en liza el Arsenal-Brighton (16 h). El equipo de Mikel Arteta cuenta con dos puntos de ventaja sobre el de Pep Guardiola; el tercero, al acecho, es el Aston Villa que dirige Unai Emery.

Las lesiones azotan a Arteta, que no puede contar con Gabriel Magalhaes, Ben White, Cristhian Mosquera ni Kai Havertz desde hace semanas. El City lleva siete triunfos seguidos, cinco en la Premier, y ha recortado cinco puntos al Arsenal en un mes. El once de Guardiola, que perdió el año pasado en Nottingham, visita ahora a un rival que marca la frontera de las posiciones del descenso.

Aston Villa, al acecho

El Aston Villa es el inmediato perseguidor de los dos candidatos al título y se postula en la pelea. Ha sumado 33 de los últimos 36 puntos, de ahí que haya podido adelantar al Chelsea, que ha empatado tres de los cinco últimos partidos y perdió otro. Enzo Maresca recupera a Estevao y a Delap y tendrá a un Cole Palmer algo más rodado tras su reaparición.

El Liverpool espera acercarse a ellos. Recibe al Wolverhampton, que todavía no ha ganado ningún partido, apenas ha arañado dos empates y está desahuciado. El conjunto rojo no tendrá al sueco Alexander Isak, lesionado grave en el choque ante el Tottenham, ni a Mohamed Salah, con la selección de Egipto en la Copa África.

Morgan Rogers, del Aston Villa, exhibe su alegría tras el último partido ante el Manchester United, en Birmingham, el pasado domingo. / TIM KEETON / EFE

Horarios:

Nottingham Forest-Manchester City (13.30)

Arsenal-Brighton (16.00)

Brentford-Bournemouth (16.00)

Burnley-Everton (16.00)

Liverpool-Wolverhampton (16.00)

West Ham-Fulham (16.00)

Chelsea-Aston Villa (18.30)

Domingo 28 diciembre

Sunderland-Leeds (15.00)

Crystal Palace-Tottenham (17.30