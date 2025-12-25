Las estaciones de esquí catalanas apuestan por la sostenibilidad para alargar las temporadas

El cambio climático y la agenda de descarbonización europea han provocado grandes cambios en muchos sectores, uno de ellos, el de la nieve, que evoluciona hacia la sostenibilidad tratar de paliar los efectos del clima. En ese sentido, las estaciones de esquí catalanas se sitúan a la vanguardia de la sostenibilidad con diferentes iniciativas de gestión de la nieve para conseguir optimizar al máximo las precipitaciones naturales y la producción de nieve para alargar las temporadas de esquí.

En unas jornadas profesionales organizadas por la Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Muntanya (ACEM) en Baqueira Beret, expertos del sector han puesto de relieve cómo la sostenibilidad, la innovación, la seguridad y la Inteligencia Artificial (IA) están transformando la gestión de las estaciones de esquí catalanas.

Las estaciones de FGC TURISME (La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainé, Boí Taüll), Baqueira Beret y Masella coinciden en situar el futuro del sector más allá de la descarbonización y apuestan por empezar a probar combustibles como el HVO (aceite vegetal hidrotratado) que reduce las emisiones de CO2 en un 90%, y apostando en un futuro por el desarrollo de máquinas de hidrógeno y eléctricas de cero emisiones.

Tecnología del pisado de pistas

A pesar de que todavía no es posible cambiar el parque de máquinas pisanieve del que disponen la mayoría de estaciones por uno totalmente eléctrico porque no están listas para llevar a cabo las tareas que se requieren, sí que han empezado a utilizarse en algunas más pequeñas. En las estaciones catalanas, la mecánica que se emplea actualmente, cada vez más compleja y tecnificada, ha permitido avanzar hacia una precisión milimétrica y una reducción drástica de las emisiones apostando por transición hacia una montaña más limpia con las máquinas de hidrógeno.

Así, y a pesar de que la descarbonización total no es todavía posible, en las estaciones catalanas, y en concreto en Baqueira Beret, ya se emplean estrategias para maximizar el aprovechamiento de la nieve de una forma más sostenible a través de la gestión de la nieve. Ignacio Sacau, uno de los maquinistas más experimentados en el pisado de pistas de Baqueira Beret, destacó que más allá de una cuestión de estética, el pisado de la nieve "es una herramienta de sostenibilidad que permite alargar la temporada con el mínimo consumo hídrico y energético".

Y es que a pesar de que obviamente el pisado y fresado de la nieve es crucial para la experiencia del esquiador, hay muchos detalles que están estudiados milimétricamente para el fin de hacerla más duradera. "Los pequeños relieves de la pista crean microsombras que permiten bajar la temperatura de la nieve y mantenerla mejor y más tiempo", puntualizó el experto.

Los avances de la IA

En la misma línea, las estaciones catalanas ya debaten acerca de la utilidad de la IA en un futuro próximo. "Podría ayudarnos a mecanizar tareas que nos permitirían que el personal se pudiera dedicar más a la experiencia del cliente en espacios como por ejemplo los remontes o telesillas", afirmó Aureli Bisbe (presidente de la ACEM).

Por otro lado, la aplicación de la IA en el análisis de datos meteorológicos y de consumo para predecir las necesidades de las estaciones es otro de los ámbitos en los que las estaciones catalanas ya tienen el ojo puesto. Así como en el caso de la preparación de pistas, especialmente frente a los cambios meteorológicos para adaptar los turnos de los maquinistas a la realidad cambiante.