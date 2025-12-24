Mercado de fichajes
Javi Galán pasa del Atlético a Osasuna
El club navarro pagará medio millón de euros por el lateral izquierdo.
Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid para incorporar al lateral izquierdo extremeño Javi Galán por 500.000 euros, hasta el 30 de junio de 2026.
No obstante, si el fichaje se prolonga más allá de esa fecha, el club madrileño se reserva la opción de percibir 500.000 euros adicionales por cada nueva temporada que dispute en Osasuna y el equipo navarro logre la permanencia en LaLiga EA Sports.
Presentado el lunes
Asimismo, el Atlético de Madrid ha dado su permiso para que el futbolista pueda incorporarse a la disciplina de Alessio Lisci el próximo lunes 29 de diciembre, en el regreso del equipo a los entrenamientos y que sea presentado como jugador de Osasuna esa misma tarde.
Javier Galán Gil (19 de noviembre de 1994; Badajoz) es un futbolista que puede ocupar las diferentes demarcaciones de la banda izquierda, sea como lateral, carrilero e incluso extremo.
Se trata de un jugador de largo recorrido, con velocidad, intensidad, ganador de duelos y capacidad para generar acciones ofensivas desde el perfil zurdo. Recala en el club navarro procedente del Atlético de Madrid, con el que ha disputado 56 partidos: 35 en LaLiga EA Sports, 9 en Champions League, 3 del Mundial de Clubes, 8 en Copa del Rey y 1 de la Supercopa de España.
Cesión en Donosti
Durante los dos años y medio en los que ha sido jugador colchonero también tuvo un período de cesión en la Real Sociedad, con la que disputó otros 18 partidos, 2 de ellos de Champions League. Su fichaje por la entidad madrileña llegó tras convertirse en uno de los laterales más destacados de la máxima categoría en el Celta.
Una Primera División en la que se había dado a conocer con el Huesca siendo uno de sus grandes referentes. Su primer partido ante Osasuna lo disputó con la camiseta del Córdoba, equipo con el que dio el salto al fútbol profesional tras formarse en clubes extremeños como el San Roque y Puerta Palmas, Don Bosco, Flecha Negra y Badajoz.
