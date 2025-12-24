La insólita historia de Philip Rivers, el quarterback de 44 años y padre de 10 hijos que retorna a la NFL tras un lustro jubilado

Philip Rivers divirtió en una rueda de prensa contando que a su mujer siempre le decía que echaba de menos "ser golpeado". "Tú no eres normal", le contestaba ella. Y razón no le falta. Lo de Rivers desafía la lógica. Su regreso con 44 años a la máxima competición de la NFL, en la que los jugadores son frecuentemente atropellados por moles humanas con muy mala uva, ha causado una sorpresa máxima.

Rivers llevaba cinco años jubilado. Es un decir. Después de 17 temporadas en activo y de ganar unos 240 millones a lo largo de su carrera, se puso a entrenar a adolescentes de la high school de su juventud en Alabama. Entre eso y cuidar de sus 10 hijos -y un nieto, porque ya es abuelo- estaba más que entretenido. Pero la plaga de lesiones en la posición crucial de cualquier equipo llevó al entrenador de los Indianápolis Colts a hacer una llamada inesperada, quizá temeraria. ¿Quieres volver? ¿Quieres tratar de llevarnos a los playoff?

Philip Rivers habla en la rueda de prensa tras su primer partido en su regreso a los Colts. / AJ Mast / AP

Después de días de dudas, de valorar los riesgos, no solo físicos, Rivers se probó en secreto. Con el técnico Shane Steichen mantiene al parecer más que una amistad. Y Rivers conocía bien el complejo libreto de jugadas. En buena parte porque ya lo aplicaba en su equipo de adolescentes. En esos entrenamientos clandestinos convenció al equipo técnico y se convenció a sí mismo. El brazo no se había entumecido. "Cuando se abre una puerta así, puedes cruzarla y ver qué depara o sortearla. Siento que es como un regalo, una oportunidad única. Hay algo al volver a este estadio que me hace sentir bien", dijo al revelar su retorno y encima a la franquicia de su vida.

¿Y Tom Brady?

Su primer partido fue hace 10 días, en campo de un equipo muy potente este año, los Seattle Seahawks, que se saldó con una derrota en el último instante. No hubo cuento de hadas. El segundo lo jugó en casa, ante la mirada de su esposa y sus 10 hijos, de los 23 a los 2 años. "Están como yo, entusiasmados pero a la vez un poco nerviosos". De nuevo derrota ante los San Francisco 49ers. Según The New York Times, jugó bien, pero la defensa lo dejó tirado. Y enfrente tuvo un quarterback muy inspirado en Brock Purdy.

Philip Rivers (17) calienta antes de su primer partido en casa en Indianápolis. / Zach Bolinger / AP

"No sé cómo expresarlo, porque ha sido genial”, dijo Rivers sobre su regreso a la NFL y a su casa. "Ha sido fantástico prepararnos, salir a calentar y hacerlo todo de nuevo con estos muchachos y ante nuestra gente. Pero, al final, el objetivo no es solo pasar un buen momento. Se trata de ayudar a encontrar una manera de llevar a tu equipo a la victoria. Y no hicimos eso”.

Ahora los Colts tienen complicado clasificarse para los playoff a falta de dos jornadas muy exigentes. Una decepción después de un inicio de campaña fulgurante. Pero las lesiones han saboteado al equipo y Rivers no ha llegado a tiempo del rescate.

Philip Rivers, quarterback de los Colts, trata de lanzar el ovalado ante la presión de la defensa de los 49ers, el pasado lunes. / Carolyn Kaster / AP

La vuelta del veterano jugador ha propiciado la rumorología sobre un retorno del legendario Tom Brady, que se retiró en 2022 con 45 años. De poder, físicamente podría, ha asegurado. Pero como es propietario minoritario de una franquicia, las reglas de la NFL no se lo permiten. "Para un quarterback, este deporte es de cabeza y de pies. La pregunta es: '¿Aún tienes la capacidad física para recibir golpes, pasar, ganar tiempo en la bolsa de protección?'. Si la respuesta es que sí, adelante", dijo. Y vio que Rivers, un futuro Hall of Fame, cuenta con todo ello.