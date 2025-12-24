El Espanyol se acerca más que nunca a su sueño: "Hay que luchar para entrar en Europa y llegar a lo más alto"

El Espanyol termina el año inmersos en un sueño. Los pericos, ahora mismo quintos en la tabla a dos jornadas para finalizar la primera vuelta, viven una metamorfosis. Cambio de propiedad, llegada de nuevos futbolistas, pero el núcleo y el entrenador siguen siendo los mismos. Como una mezcla perfecta que encuentra el equilibrio. El 2025 será recordado siempre por lo que este equipo le hizo sentir a su afición, en las buenas y en las complicadas.

"Volvemos a ver un poco al Espanyol más clásico, ¿no?", confiesa Moisés Hurtado a EL PERIÓDICO. "Ese Espanyol fuerte, solidario, a la contra, que siempre había tenido un poco esa señal de identidad. El equipo transmite esa sensación de que luchan todo el partido y eso el equipo de Manolo lo ha tenido siempre. Lo que este año ha cambiado es que Edu [Expósito] y Pere Milla le han dado ese saltito de claridad, que el año pasado no pudieron tener. Pere Milla, porque no contaba tanto y Edu, por lesión. Las incorporaciones han sido también certeras. Están en un punto de confianza importante y eso se ve. Hay gente que ha dado un paso adelante como Romero, Omar... Cuando estás en esta situación, la inercia te lleva a que todos den lo mejor", explica el exfutbolista, que jugó en el Espanyol de 2002 a 2010.

El futbol es eso. Vivir con la inercia, sea buena o mala, y saber cómo sacarle provecho o revertirlo. A mitad de 2025, el escenario era más bien otro. "La temporada pasada ya se hizo un buen trabajo. Luego se han complicado las cosas, pero era cuestión de consolidar la idea", cuenta Hurtado. Ahora, este Espanyol sueña con cosas muy grandes. Y las ve cerca.

"El Espanyol está en el mejor momento de los últimos 20 años", afirma Ángel Gómez, director deportivo de la entidad perica en 2016. "En el mejor momento futbolístico, social, institucional y económico. La llegada de la nueva propiedad ha dado este impulso. La masa social está muy involucrada en el proyecto y hace que el equipo se haya enganchado a ello. El equipo tiene mucha confianza, muy buena mezcla de jugadores con experiencia con jóvenes, de la casa con otros de fuera", añade.

Humanizar el fútbol

Hay diferentes aspectos que han marcado este Espanyol, que lo han llevado a tener como objetivo Europa. Y uno de los más determinantes es su técnico, Manolo González. "Lo que está haciendo es humanizar el fútbol. Muchos entrenadores o gente cuando llega al mundo profesional es como que se vuelven intocables, que lo que ha hecho en futbol base o inferiores, cuando llegas a Primera cambia. Él demuestra que no hace falta. Se está comportando de la misma manera, habla a su manera y gestiona el grupo como es él. El fútbol tiene poca memoria, y gracias a gente como Manolo, que viene del barro, los románticos de este deporte podemos creer en que en el futbol profesional cabe esta humanidad", cuenta Gómez.

"Sobre todo en la gestión, que es puede lo que menos se le conoce", secunda Hurtado. "Es una persona que debe ser cercana a la vez que te aprieta. Que está curtida en el barro y eso se nota. Al final, esto le viene como un premio a su trayectoria y se está aferrando a ello", añade. "De la misma manera que cuando un equipo no va bien le damos palos al entrenador, Manolo lo está haciendo muy bien. Lo mejor que está consiguiendo, más allá de si lo hace mejor o peor futbolísticamente, es que ha creado un bloque y todo el mundo cree en él", remarca Dani Solsona, exfutbolista del Espanyol de 1970 o 1978 y emblema de la entidad.

El cambio de propiedad también le ha dado una energía nueva al club. "La propiedad china era menos emocional. La afición del fútbol, y sobre todo la del Espanyol, necesita sentir una energía especial. Luchar contra algo o luchar por algo. Ahora eso se está canalizando bastante bien. Se nota mucho cuando vas al campo: hay una energía, algo que fluye", confiesa Hurtado después de haber asistido a varios partidos este año en el RCDE Stadium.

Objetivo: Europa

Puede parecer gafe. A muchos pericos les cuesta pronunciar esa palabra, la palabra Europa, puede que por el miedo a la expectativa o por no poner más carga de la que ya recae sobre un equipo que está haciendo historia. "Cuando empieza la temporada y, después de cómo terminó la anterior, en la que parecía que todo estaba hecho y al final tuviste que jugar el último partido para mantener la permanencia, el objetivo al comenzar este año es la permanencia, no tener demasiados problemas para mantener la categoría. Ahora hemos llegado a un punto en el que hay que empezar a hablar de otros objetivos. No pasa nada por decirlo. Entiendo que jugadores y entrenador hablen de los 42 puntos. No podemos engañarnos. Ahora tienen 33 puntos y deben mirar hacia la parte de arriba. El Espanyol tiene que luchar por una competición europea y, si no se puede conseguir, no es un fracaso. Lo intentarán hasta el final", reflexiona Solsona.

"Ya no se puede hablar de la salvación. En la primera vuelta es prácticamente perfecta y han de continuar así la segunda vuelta. Hay que luchar para entrar en Europa y llegar a lo más alto. No descarto ninguna posición. La gente quiere escuchar esto y la gente lo quiere. El aficionado es clave para conseguirlo", recalca Ángel Gómez a este diario.

"Tengo muchas esperanzas en hacer algo grande, grande, grande —confiesa entre risas Hurtado— Luego ya se verá, pero creo que la plantilla está en modo de poder hacer alguna cosa bonita esta temporada. Yo me he apostado por ahí que vamos a quedar entre los ocho primeros [ríe], pero tampoco es cuestión de ponerle presión. La gente tiene que disfrutar. Evidentemente, no vas a poder seguir este ritmo, pero cuando llegue un pequeño bajón, que con la gente podamos remar todos y ayudar al equipo en los momentos que haya dudas en casa. O cuando el equipo no esté tan acertado o fresco de piernas. Lo normal es que llegue alguna racha así, pero que entre todos podamos aupar al equipo a conseguir un objetivo que se merece la afición y el club".

Si 2025 ha sido el año donde los pericos se han acercado a su sueño, 2026 puede ser apoteósico. La fórmula la tienen: seguir creyendo en lo construido. Esto promete.