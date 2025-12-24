El Barça debate el fichaje de un central

Hansi Flick y Deco tienen varios días para rumiar si fichan un central. No es una decisión urgente ni el panorama de la defensa es crítico. El mercado de invierno abre el 1 de enero y el primer partido del Barça es el día 3, ni más ni menos que el derbi con el Espanyol, más arriba que nunca. De momento, sobran jugadores para ocupar la demarcación.

Pero por delante habrá cinco meses de competición y una perspectiva de 38 partidos por delante si el Barça llega a todas las finales. Esta carrera que empezará en Cornellà-El Prat cuenta con dos centrales sanos y dos potenciales sustitutos. El club dispone de 20 días -desde la fecha en que se lesionó Andreas Christensen- para pedir la certificación de lesión de larga duración que le permita contratar un sustituto. Por otro lado, tiene tres fichas libres en la primera plantilla.

Andreas Christensen en la visita al centro Ronald McDonald el día antes de lesionarse. / FC BARCELONA / SPO

Un mes después

Los sanos son Pau Cubarsí y Gerard Martín, que es la pareja más reciente y que ha dado más estabilidad al equipo. Los potenciales sustitutos son Eric Garcia y Jules Koundé, ocupados ahora en otros menesteres. Flick cuenta con que Ronald Araujo se presentará el día 29 para reiniciar los entrenamientos, un mes después del episodio de Stamford Bridge (la expulsión por dos amarillas en el primer tiempo y la derrota por 3-0 del Barça ante el Chelsea) que derribó el ánimo del futbolista uruguayo.

No es la primera vez que al equipo le faltan, como le faltan ahora, Araujo y Christensen. Los comienzos de Hansi Flick en el Barça en 2024 coincidieron con las bajas de ambos. Al uruguayo se lo encontró en julio operado y a Christensen le mandó a la enfermería a que se recuperara de la tendinopatía y también pasó por el quirófano. El Barça jugó sin ellos de agosto a diciembre, y no les echó de menos porque Flick halló un tesoro con la pareja Cubarsí-Iñigo (22 partidos juntos en aquella fase), con eventuales apariciones de Eric.

La pareja Cubarsí-Martín ha jugado siete partidos y se han ganado los siete; la que formaron Araujo y Cubarsí, también en partidos, venció en cinco.

El árbitro esloveno Slavko Vincic expulsa a Araujo en el primer tiempo del Chelsea-Barça el pasado mes de noviembre. / Valentí Enrich / SPO

Iñigo se marchó a Arabia Saudí y al entrenador le ha costado elegir a alguien que palíe la orfandad de Cubarsí. Primero designó a Araujo, y la pareja permaneció unida en siete partidos, con cinco victorias y dos derrotas (a la de Londres le antecedió la de Sevilla por 4-1) y solo una portería a cero (Mallorca).

La pareja más fiable

La que han formado Cubarsí y Martín ha sido más certera, la más fiable en resultados. Estrenada con el magno regreso al Camp Nou, Flick les ha unido también en siete partidos. Los siete se han saldado con victoria. Y en tres de los siete, conservaron la portería a cero: ante el Athletic (4-0), Osasuna (2-0) y Villarreal (0-2); en los otros cuatro encajaron seis goles, tres en un solo partido (el 3-5 del Betis-Barça). Desde el primer día, tuvieron detrás a Joan Garcia y delante a Eric Garcia. Excepto ante el Alavés, que le tuvieron al lado, de lateral derecho.

Gerard Martín y Cubarsí, en el banquillo antes de empezar el partido de Liga entre el FC Barcelona y el Mallorca de la pasada temporada en Montjuïc. / JORDI COTRINA / EPC

La opción Eric

La readaptación de Gerard Martín al perfil de central izquierdo ha sido el gran hallazgo de Flick. Lo probó un par de veces en la gira por Asia, por unas molestias de Iñigo, en algún rato de competición cuando ya se había ido el vasco, y le ha confirmado al lado de Cubarsí. Mató dos pájaros de un tiro, porque pudo ubicar a Cubarsí en el perfil derecho, su mejor posición, ya que con Araujo cubría el flanco izquierdo.

Eric es una contrastada y segura opción para ejercer de central, aunque ubicarle en la defensa significaría desvestir un santo para vestir otro. Flick está encantado con el rendimiento que ha dado como mediocentro. Con esta fórmula, dijo antes de la cita frente al Villarreal, el Barça ha ganado en estabilidad. Aunque en La Cerámica no lo pareciera.

Eric Garcia atiende a un balón aéreo en la visita al Villarreal. / Dani Barbeito / SPO

Una alegría para Koundé

Eric ha jugado cinco veces con Cubarsí, y en tres de ellas, las tres últimas, fue el de Martorell quien tapó la izquierda. También ha ejercido de lateral derecho, y le daría una gran alegría a Koundé si el francés pudiera regresar al centro de la zaga, como le gustaría.

La posición de mediocentro cuenta con alternativas suficientes. Frenkie de Jong y Pedri, a quien se espera para el derbi, suelen ser los titulares, y en el banquillo suelen esperar de suplentes Marc Casadó y Marc Bernal, la primera pareja de Flick. Gavi estaría listo en febrero.

Álvaro Cortés, en el partido que disputó el Barça Atlètic ante el Zamora en la pasada campaña. / JAVI FERRANDIZ / SPO

Alternativas abajo

Si Deco no encuentra una ganga en el mercado de invierno o no puede obtener una cesión porque no le den dinero para invertir, Flick echará la mirada hacia el Johan Cruyff. Solía llevar convocado a Xavi Espart, lateral derecho, pero se lesionó en la rodilla y no estará recuperado hasta finales de enero, cuando se cierra el mercado.

Entre los centrales del Barcelona Atlètic, el mejor posicionado Álvaro Cortés, de 20 años, zurdo, en el club desde 2021. También es zurdo Andrés Cuenca (18). Otra opción es Mamadou Mbacke (23), el de mayor experiencia.