Montse Tomé se estrena como seleccionadora asturiana con derrota ante Navarra

La selección absoluta asturiana femenina, que dirige la exseleccionadora nacional Montse Tomé, se estrenó este martes con derrota por 0-1 ante la de Navarra en el estadio Román Suárez Puerta de Avilés, en el primer partido de su historia tras su puesta en marcha oficial.

El equipo asturiano de Montse Tomé, campeona del mundo con España, había iniciado su actividad el lunes con un primer entrenamiento para el que fueron convocadas 22 futbolistas.

Centenares de aficionados siguieron el encuentro en directo en el Román Suárez Puerta, escenario del debut oficial del equipo asturiano ante una selección navarra que disputaba el segundo partido de su historia, tras su estreno en 2017 frente a Cataluña.

El conjunto visitante decidió el choque con un gol de cabeza de Aitana en el minuto 20, sacando tajada de la estrategia a través de una falta lateral.

Navarra controló el juego en varias fases del partido, aunque Asturias dispuso de opciones para igualar el marcador, con alternativas para uno y otro equipo.

Antes del encuentro, las jugadoras de la selección asturiana participaron en una sesión de firmas con los aficionados.