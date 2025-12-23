BALONCESTO
Joan Peñarroya, nuevo entrenador del Partizan en sustitución de Obradovic
Peñarroya es despedido y paga los platos rotos de la decrepitud de un Barça que quiere a Xavi Pascual
Joan Peñarroya, técnico del Barcelona hasta el pasado 9 de noviembre, es el nuevo entrenador del Partizan de Belgrado, según informó este martes el club serbio, con el que ha firmado por lo que queda de campaña y la siguiente.
Peñarroya, de 56 años, sustituido por Xavi Pascual en el Barça, reemplaza a su vez a Zeljko Obradovic, todo un ídolo de la afición del Partizan, que no quiso que dejara el cargo.
La misión de Peñarroya no es nada fácil. Aparte de luchar contra unos resultados decepcionantes deberá hacerlo también contra la sombra del carismático Obradovic. A principios de mes confirmó su dimisión pese a la insistencia de la dirección del club y de los hinchas para que se quedara, y argumentó que se marchaba porque no tenía fuerzas para continuar.
Debut en la Euroliga
Peñarroya, que llegó a Belgrado el lunes por la noche y fue recibido por el director deportivo del club, Žarko Paspalj, dirigirá su primer encuentro el próximo viernes ante el Maccabi Tel Aviv en Belgrado en partido de la decimoctava jornada de la Euroliga, en la que el Partizan es decimoséptimo con un balance de seis victorias y once derrotas, las dos últimas contundentes ante Virtus Bolonia y Zalgiris bajo la dirección de Mirko Ocokoljic.
El técnico catalán inicia otra etapa en una carrera en la que con anterioridad ha dirigido al MoraBanc Andorra, Baxi Manresa, San Pablo Burgos y Barcelona, club que decidió destituirlo el mes pasado ante la mala marcha del equipo.
- El Bernabéu se harta de Vinícius y Xabi Alonso se pone de perfil: 'La afición es soberana
- Magnus Carlsen se prepara para ser 'campeón total' de ajedrez
- La Federació Catalana de Futbol suspende todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme debido a las lluvias intensas
- Tienen que sujetar a Piqué por un encontronazo con el árbitro en el Andorra-Deportivo: '¡Qué fácil es pitar a los pequeños!
- Florentino no sabe qué hacer ni con Xabi Alonso ni con Vinicius
- El día que Florentino quiso despedir a Zidane en el descanso de un partido de Champions
- Raphinha, Lamine y Joan Garcia cierran el año a lo grande y frustrando al Villarreal
- Endrick deja el Real Madrid y se marcha a Lyon soñando con jugar el Mundial