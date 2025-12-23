Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO

Joan Peñarroya, nuevo entrenador del Partizan en sustitución de Obradovic

Peñarroya es despedido y paga los platos rotos de la decrepitud de un Barça que quiere a Xavi Pascual

Peñarroya da instrucciones durante el partido de este viernes.

Peñarroya da instrucciones durante el partido de este viernes. / Alejandro Garcia / EFE

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Joan Peñarroya, técnico del Barcelona hasta el pasado 9 de noviembre, es el nuevo entrenador del Partizan de Belgrado, según informó este martes el club serbio, con el que ha firmado por lo que queda de campaña y la siguiente.

Peñarroya, de 56 años, sustituido por Xavi Pascual en el Barça, reemplaza a su vez a Zeljko Obradovic, todo un ídolo de la afición del Partizan, que no quiso que dejara el cargo.

La misión de Peñarroya no es nada fácil. Aparte de luchar contra unos resultados decepcionantes deberá hacerlo también contra la sombra del carismático Obradovic. A principios de mes confirmó su dimisión pese a la insistencia de la dirección del club y de los hinchas para que se quedara, y argumentó que se marchaba porque no tenía fuerzas para continuar.

Debut en la Euroliga

Peñarroya, que llegó a Belgrado el lunes por la noche y fue recibido por el director deportivo del club, Žarko Paspalj, dirigirá su primer encuentro el próximo viernes ante el Maccabi Tel Aviv en Belgrado en partido de la decimoctava jornada de la Euroliga, en la que el Partizan es decimoséptimo con un balance de seis victorias y once derrotas, las dos últimas contundentes ante Virtus Bolonia y Zalgiris bajo la dirección de Mirko Ocokoljic.

Zeljko Obradovic durante la final de la Euroliga con el Fenerbache frente al Olympiacos.

Zeljko Obradovic durante la final de la Euroliga con el Fenerbache frente al Olympiacos. / EFE / SEDAT SUNA

El técnico catalán inicia otra etapa en una carrera en la que con anterioridad ha dirigido al MoraBanc Andorra, Baxi Manresa, San Pablo Burgos y Barcelona, club que decidió destituirlo el mes pasado ante la mala marcha del equipo.

