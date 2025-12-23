El Fenerbahçe de Jasikevicius corta la racha del Barça de Xavi Pascual con un desenlace polémico

Al Barça de Xavi Pascual se le cortó la racha en Estambul. El Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius impuso su defensa sobre el equipo azulgrana, en particular en una última posesión en que no dejó tirar a Kevin Punter. La décima victoria consecutiva no fue posible. Fue una derrota por un pelo y por una polémica decisión del trío arbitral, que concedió tres tiros libres a los turcos en una falta que parecía para dos. Con esos tres tiros el emergente Fenerbahçe selló la victoria (72-71).

A Xavi Pascual no le gustó la subjetiva determinación arbitral. Habló de regalo al final con cara seria. No quiso hacer sangre. Su equipo compitió el partido hasta el último segundo y como dijo Jasikevicius con el cronómetro a cero, "este Barça es ahora un aspirante", ahora es un equipo a temer. Solo que Estambul es mala plaza: la única derrota hasta ahora de Pascual fue ante el Anadolu Efes, en su debut en la Euroliga, también por un punto.

Xavi Pascual, en el partido en Estambul ante el Fenerbahçe. / TOLGA BOZOGLU / EFE

El Barça empezó por el carril que dejó el viernes ante el Baskonia. Es decir, se subió de saque al vagón de Kevin Punter. Metió el del Bronx los cinco primeros puntos del equipo. Y mantuvo la velocidad durante los dos primeros cuartos. Cuando él alcanzó los 17 puntos, el segundo mejor anotador de los azulgranas era Miles Norris con 5. En ataque, en la pizarra del técnico barcelonista se dibujaban flechas que convergían todas en Punter. Parecía no cansarse de anotar. Parecía que la inspiración era ilimitada. Y no fue así. Sí se cansó, sí perdió de vista a las musas. En el tercer cuarto no metió ni un tiro libre. Y en el cuarto, un único triple.

Por suerte para Xavi Pascual hubo un jugador que levantó el brazo. No lo había hecho hasta ahora esta temporada. Hablamos de Miles Norris de nuevo. El estadounidense sumó 11 puntos, su mayor guarismo con la camiseta del Barça. Particularmente estuvo certero de tres. En este tercer cuarto de sequía de Punter, al que Pascual le dio reposo, ayudó también Brizuela, dinámico como siempre. Entre ambos mantuvieron al Barça codo a codo con el Fenerbahçe. Y la defensa, por supuesto.

Inspirado Brizuela

Brizuela se puso de maquinista en el arranque del último cuarto con dos triples, una penetración, un tiro a media distancia y contragole tras robo. Doce puntos de la nada. Las musas de Punter se depositaron en su muñeca. Daba cinco puntos de ventaja al Barça. Pero el cuadro turco es duro de pelar, como corresponde a una creación de Jasikevicius. Sus recursos son amplios. Y donde no acertaba uno, le daba diana otro.

Tarik Biberovic trata de defender una entrada de Nicolas Laprovittola. / TOLGA BOZOGLU / EFE

Y los azulgranas se atascaron en los tres últimos minutos. A Punter le costó reengancharse al partido. Lo falló todo hasta meter de nuevo. Un triple a un minuto del final. Con el partido empatado, Vesely anotó dos tiros libres.

Miles Cale cometió una falta a Baldwin que se convirtió en tres tiros libres de forma sumamente conflictiva. ¿Realmente iba a tirar? El escolta estadounidense no erró ninguno. Un punto por delante para los turcos. Y Punter, con diez segundos para el cierre, cogió el balón y se embarulló. Su tiro fue taponado: fin a la racha de la era Pascual. "Una victoria de carácter", dijo Jasikevicius ante la resistencia del Barça.

Ficha técnica

FENERBAHÇE: Hall (11), Horton-Tucker (16), Biberovic (16), Melli (6) y Birch (6) --quinteto inicial--; Bacot Jr. (-), Birsen (-), Baldwin IV (15), Boston Jr. (-) y Colson (2).

BARÇA: Satoransky (-), Punter (20), Cale (4), Norris (11) y Vesely (8) --quinteto inicial--; Marcos (3), Brizuela (19), Hernangómez (4), Laprovittola (2) y Parra (-).

PARCIALES: 17-13, 18-20, 18-19 y 19-19.