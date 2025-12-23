Por qué Barça y Madrid valen menos que los gigantes de la NFL

En el mapa global del deporte profesional, no todos los gigantes juegan con las mismas reglas. Un gráfico publicado por Sportico, medio estadounidense especializado en la economía del deporte, vuelve a dejarlo claro al comparar el valor de los principales equipos del mundo. Barça y Madrid aparecen entre los clubes de fútbol mejor valorados del planeta, pero claramente por detrás de las grandes franquicias de la NFL y también de varios equipos de la NBA y la MLB.

El análisis, elaborado a partir de estimaciones financieras propias y difundido por el analista Lev Akabas, pone en la misma escala equipos y competiciones de deportes muy distintos, desde el fútbol europeo hasta las ligas norteamericanas o la Fórmula 1. El orden y las magnitudes coinciden, a grandes rasgos, con los rankings que publica Forbes, referencia habitual en este tipo de clasificaciones, aunque con diferencias metodológicas.

Cómo se calculan estas valoraciones

Cuando se habla de valoraciones no se está estableciendo una jerarquía deportiva ni comparando títulos o historia. Se trata de estimaciones económicas que combinan ingresos actuales, expectativas de crecimiento y la estabilidad del entorno en el que compite cada equipo. El riesgo también forma parte del cálculo.

En ese contexto, Barça y Madrid se mueven ligeramente por encima de los 5.000 millones de dólares, cifras muy altas dentro del fútbol europeo. Sin embargo, quedan lejos de las valoraciones más elevadas del ranking global, dominado con claridad por la NFL y encabezado por los Dallas Cowboys, que superan los 12.000 millones.

Ventaja estructural NFL y NBA

La clave está en el modelo. La NFL es una liga cerrada, sin ascensos ni descensos, con ingresos centralizados y un reparto muy equilibrado del dinero que generan los derechos televisivos. Pase lo que pase en el campo, el negocio mantiene una base estable.

En la NBA el esquema es parecido, aunque con matices. Franquicias como los Golden State Warriors o los Los Angeles Lakers aparecen muy por encima de los grandes clubes europeos en valoración porque operan en un entorno previsible, con crecimiento sostenido y pocos sobresaltos financieros. No es imprescindible ganar cada temporada para seguir aumentando su valor.

El fútbol europeo, un modelo distinto

El fútbol europeo funciona con reglas diferentes. Las competiciones son abiertas, los ingresos están menos protegidos y los resultados deportivos tienen un impacto directo en las cuentas. Una mala temporada o una eliminación temprana en Europa se reflejan con rapidez en los ingresos.

Bruno Fernandes, futbolista del Manchester United / Associated Press/LaPresse / LAP

Incluso la Premier League, la liga con mayor capacidad económica del continente, comparte ese rasgo. Sus clubes dominan el mercado europeo, pero ni siquiera históricos como el Manchester United o el Liverpool alcanzan las valoraciones de las grandes franquicias de la NFL.

En ese escalón intermedio aparecen también la Major League Baseball (MLB) y la National Hockey League (NHL). Equipos como los New York Yankees o los Toronto Maple Leafs son muy fuertes en sus mercados locales, con ingresos estables y una base de aficionados fiel, aunque con menos impacto internacional. Algo similar ocurre con la Major League Soccer (MLS), que crece de forma constante y ya sitúa varias franquicias por encima de los 1.000 millones de dólares gracias a su estructura cerrada y a una expansión muy medida.

Toronto Maple Leafs, el equipo con mayor valor económico de la NHL / George Walker IV / AP

Ferrari y la Fórmula 1

El gráfico incluye también a la Formula 1. En ese apartado, Ferrari aparece con una valoración claramente inferior a la de algunas franquicias de las grandes ligas estadounidenses, pese a tratarse también de una competición cerrada. La diferencia está en el tipo de negocio.

La Fórmula 1 no reparte ingresos de forma tan homogénea ni garantiza la misma estabilidad que las grandes ligas estadounidenses. Los equipos dependen en mayor medida del rendimiento deportivo, del reparto variable de premios, de acuerdos comerciales individuales y de un marco regulatorio que cambia con frecuencia. A eso se suman unos costes muy elevados que no siempre se compensan con ingresos asegurados a largo plazo.

Charles Leclerc (Ferrari), durante la clasificación sprint del GP de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps. / OLIVIER MATTHYS / EFE

En la NBA o la NFL, en cambio, los derechos televisivos y el reparto centralizado del dinero protegen el valor de las franquicias incluso cuando los resultados no acompañan. En la Fórmula 1, el riesgo es mayor, y eso se refleja en las valoraciones.

Barça y Madrid siguen siendo referentes deportivos y sociales a escala global. En términos económicos, sin embargo, compiten en un entorno distinto al de las grandes ligas norteamericanas. El gráfico de Sportico no evalúa quién es más grande en el campo, sino qué estructuras generan mayor valor como negocio.