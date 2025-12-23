FÚTBOL
Alexander Isak, el fichaje de los 150 millones del Liverpool, pasa por quirófano por una doble fractura de tobillo y peroné
El delantero del Liverpool Alexander Isak ha sido operado este lunes de la doble fractura de tobillo y peroné que se produjo en sábado durante la victoria en Premier League ante el Tottenham (1-2), y se enfrenta a varios meses de baja.
El atacante sueco, de 26 años y que llegó este verano al club como el fichaje más caro del fútbol británico, se lesionó en una acción con Micky van de Ven, que rodeó con sus piernas la pierna izquierda del futbolista 'red', mientras anotaba el primer gol de su equipo, y salió cojeando del terreno de juego.
"Alexander Isak fue operado hoy con éxito de la lesión que sufrió el sábado", informó el Liverpool. "Tras el diagnóstico, Isak fue operado hoy de una lesión de tobillo que incluyó una fractura de peroné. La rehabilitación de Isak continuará ahora en el centro de entrenamiento, sin que se haya fijado aún una fecha para su regreso", añadió.
Isak fue fichado este verano por 150 millones procedente del Newcastle, toda una fortuna que no podrá rentabilizar en los próximes meses.
