Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista Lotería Navidad 2025Números premiados Lotería NavidadPeste porcinaJuan Carlos Rodríguez IbarraAyudas gafasCatalunyaVivienda BarcelonaChris Rea
instagramlinkedin

FÚTBOL

Alexander Isak, el fichaje de los 150 millones del Liverpool, pasa por quirófano por una doble fractura de tobillo y peroné

El jugador del Liverpool Alexander Isak (c) se retira con ayuda del terreno de juego durante el partido de la Premier League del pasado sábado que jugaron Tottenham Hotspur y Liverpool FC, en Londres, Reino Unido. EFE/EPA/NEIL HALL. EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications

El jugador del Liverpool Alexander Isak (c) se retira con ayuda del terreno de juego durante el partido de la Premier League del pasado sábado que jugaron Tottenham Hotspur y Liverpool FC, en Londres, Reino Unido. EFE/EPA/NEIL HALL. EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / NEIL HALL / EFE

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El delantero del Liverpool Alexander Isak ha sido operado este lunes de la doble fractura de tobillo y peroné que se produjo en sábado durante la victoria en Premier League ante el Tottenham (1-2), y se enfrenta a varios meses de baja.

El atacante sueco, de 26 años y que llegó este verano al club como el fichaje más caro del fútbol británico, se lesionó en una acción con Micky van de Ven, que rodeó con sus piernas la pierna izquierda del futbolista 'red', mientras anotaba el primer gol de su equipo, y salió cojeando del terreno de juego.

"Alexander Isak fue operado hoy con éxito de la lesión que sufrió el sábado", informó el Liverpool. "Tras el diagnóstico, Isak fue operado hoy de una lesión de tobillo que incluyó una fractura de peroné. La rehabilitación de Isak continuará ahora en el centro de entrenamiento, sin que se haya fijado aún una fecha para su regreso", añadió.

Isak fue fichado este verano por 150 millones procedente del Newcastle, toda una fortuna que no podrá rentabilizar en los próximes meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Bernabéu se harta de Vinícius y Xabi Alonso se pone de perfil: 'La afición es soberana
  2. Magnus Carlsen se prepara para ser 'campeón total' de ajedrez
  3. La Federació Catalana de Futbol suspende todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme debido a las lluvias intensas
  4. Tienen que sujetar a Piqué por un encontronazo con el árbitro en el Andorra-Deportivo: '¡Qué fácil es pitar a los pequeños!
  5. Florentino no sabe qué hacer ni con Xabi Alonso ni con Vinicius
  6. El día que Florentino quiso despedir a Zidane en el descanso de un partido de Champions
  7. Raphinha, Lamine y Joan Garcia cierran el año a lo grande y frustrando al Villarreal
  8. Endrick deja el Real Madrid y se marcha a Lyon soñando con jugar el Mundial

"Rubén Neves se mudará al Real Madrid cuando acabe su contrato a final de temporada"

"Rubén Neves se mudará al Real Madrid cuando acabe su contrato a final de temporada"

Alexander Isak, el fichaje de los 150 millones del Liverpool, pasa por quirófano por una doble fractura de tobillo y peroné

Alexander Isak, el fichaje de los 150 millones del Liverpool, pasa por quirófano por una doble fractura de tobillo y peroné

Joan Peñarroya, nuevo entrenador del Partizan en sustitución de Obradovic

Joan Peñarroya, nuevo entrenador del Partizan en sustitución de Obradovic

Moeve Fútbol Zone cerró el año con Javier Tebas como protagonista

Moeve Fútbol Zone cerró el año con Javier Tebas como protagonista

Eurofirms Group renueva su colaboración con el Bàsquet Girona para la temporada 2025-2026

Lamine Yamal se hace youtuber: debuta enseñando el piso en que vivía antes de mudarse a la casa que le compró a Piqué

Lamine Yamal se hace youtuber: debuta enseñando el piso en que vivía antes de mudarse a la casa que le compró a Piqué

El Real Madrid se polariza: la grada apoya a Xabi y Florentino respalda a Vinícius

El Real Madrid se polariza: la grada apoya a Xabi y Florentino respalda a Vinícius