Rafinha Alcántara se retira a los 32 años, castigado por las lesiones

Rafinha Alcántara, exjugador del FC Barcelona, del RC Celta y de la Real Sociedad, ha anunciado este lunes su retirada deportiva a los 32 años, una decisión tomada tras "un proceso duro" de asimilación y una grave lesión de rodilla y que pone fin a dos décadas de trayectoria en las que el fútbol ha sido su "motor e identidad".

"Después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, hoy quiero compartir algo importante para mí. He tomado la decisión de retirarme. Hace algo más de un año, sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel", señaló el centrocampista en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Además, explicó que aceptar que debía poner punto y final a su carrera "no fue fácil". "El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria. Entender que ya no puedo dedicarme a ello como siempre lo hice, fue un proceso duro, pero con el tiempo también he podido ver lo bonito que ha sido el viaje", manifestó.

Un balón, primer regalo

También recalcó que durante este tiempo ha tenido "la oportunidad de haber vivido en varios países, de aprender diferentes idiomas y de conocer culturas y personas" que le han marcado "para siempre". "He tenido el privilegio de compartir el vestuario con ídolos, con compañeros extraordinarios, de defender escudos que admiraba desde niño y de sentir la pasión de los aficionados en cada estadio", subrayó.

Rafinha, durante un partido con el PSG. / AFP7 / JEAN CATUFFE

"El fútbol me ha regalado momentos extraordinarios y me ha permitido trabajar con profesionales que me han mostrado lo afortunado que he sido por poder llamarme futbolista. Mi primer regalo fue un balón, y mis recuerdos de infancia están ligados a jugar con mi hermano y mi padre. Durante los últimos 20 años, el fútbol ha sido mi día a día, mi motor, mi identidad", añadió.

Ahora, arranca "una nueva etapa". "Una vida distinta sin ese 'gustillo' de máxima competición, pero llena de motivos para sonreír. Estoy formando una familia maravillosa, que me llena de orgullo y felicidad y que ha sido fundamental en este proceso. Gracias a toda mi familia por estar ahí siempre, a todos por el cariño y el apoyo. Y gracias, fútbol, por hacerme quien soy. Hasta siempre", concluyó.

Hermano de Thiago

Nacido en Sao Paulo (Brasil), hijo del mítico jugador Iomar do Nascimento 'Mazinho' y hermano del también exfutbolista Thiago Alcántara, Rafinha se crió en Vigo, donde jugó su padre, antes de entrar con 13 años en la cantera del FC Barcelona.

Luis Enrique, entre Rafinha y André Gomes. / JORDI COTRINA

Debutó con el primer equipo el 9 de noviembre del 2011 a las órdenes de Pep Guardiola en un partido de Copa del Rey ante L'Hospitalet, y después de unos años en el Barça B jugó cedido en el Celta durante la temporada 2013-14, donde coincidió con un Luis Enrique con el que regresaría en 2014 al club azulgrana.

En las tres temporadas con el técnico asturiano, gozó de mayor presencia en las alineaciones. Fue titular en el célebre 6-1 al PSG de Champions. Pero una grave lesión le apartó más de 200 días de los terrenos de juego entre finales de 2015 y principios de 2016. En enero del 2018, ya recuperado, se marchó cedido al Inter de Milán durante la segunda vuelta, y volvió a Can Barça en el curso 2018-19.

Durante esa campaña, el brasileño disputó nueve partidos y marcó un gol hasta que se lesionó de nuevo de gravedad en un encuentro de LaLiga ante el Atlético de Madrid; en total marcó 12 goles en 89 partidos como culé y ganó 11 títulos: una Liga de Campeones, tres Ligas, tres Copas del Rey, una Supercopa de Europa, dos Supercopas de España y un Mundial de Clubes.

Leo Messi sustituye a Rafinha Alcantara, en un partido de octubre del 2016. / EFE / ANDREU DALMAU

La temporada 2019-20 jugó como cedido en el Celta y posteriormente se marchó traspasado al Paris Saint-Germain, donde estuvo una campaña y media antes de regresar al fútbol español de la mano de la Real Sociedad, cedido hasta el final del curso 2021-22. En septiembre de 2022 abandonó definitivamente el club parisino para jugar los siguientes años en el Al-Arabi catarí, y ahora pone fin a su carrera después de seis meses sin equipo.

El FC Barcelona ha querido despedirse del brasileño, que también disputó dos partidos con la 'canarinha', con la que anotó un gol, a pesar de jugar en las categorías inferiores de la selección española. "Gracias por tu fútbol y por defender estos colores con orgullo y compromiso. Mucha suerte en esta nueva etapa, Rafinha", deseó la entidad catalana.

También el RC Celta dedicó en redes sociales éxito en el futuro a su exfutbolista. "Gracias por tu celtismo y tu fútbol. Mucha suerte en esta nueva etapa, Rafinha. Uno de nosotros", indicó el club gallego.