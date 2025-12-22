Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad: "El equipo puede rendir mucho mejor"

Pellegrino Matarazzo, nuevo técnico de la Real Sociedad, ha reconocido que es un honor ser el entrenador del equipo donostiarra y ha confesado que desde el primer momento sintió un vínculo muy grande por los valores de un "club increíble" que, a su juicio, "puede rendir mucho mejor" porque hay una "gran plantilla".

El ítalo-estadounidense ha sido presentado oficialmente este lunes en Anoeta como nuevo entrenador txuri urdin. "Es un honor para mí estar aquí", ha afirmado un par de días después de rubricar la firma que le vincula al club hasta el término de la temporada 2026-2027.

"Para mí es un gran honor estar hoy aquí como entrenador de la Real. Desde el primer momento sentí un vínculo muy grande por los valores y la identidad que tiene el club, y por cómo se vive el fútbol", ha añadido.

Sobre la Real, ha dicho que "es un club increíble". "Es conocido en Alemania como un club muy grande y diferente. Es un equipo que necesita rendir mejor, es importante encontrar la clave, y es la hora de trabajar y ganar partidos", ha subrayado.

En cuanto a su conocimiento anterior sobre el club donostiarra, ha confirmado que conoce "muy bien al equipo. "He seguido mucho a la Real también en años anteriores. Hay que sacar la mejor versión de una gran plantilla", ha añadido Matarazzo, quien no se ha referido a ningún jugador en concreto.

El entrenador ha querido dejar atrás el estereotipo de que solo juega con una línea defensiva de cinco defensas, ya que en el Stuttgart, según ha comentado, jugaba con cuatro defensas.

Pellegrino Matarazzo ha llegado a Donostia a mitad de temporada, al igual que lo hizo en sus anteriores dos equipos en Alemania, Stuttgart y Hoffenheim. "No hay que dar demasiada información a los jugadores; hay que saber elegir", ha agregado.

La Real está a un solo punto del descenso, y ahora llega la famosa cuesta de enero con partidos duros como el Atlético de Madrid y el Barcelona.

Por ello, ha comentado que el objetivo principal es "crecer en lo futbolístico", aunque también quiere "potenciar a jugadores jóvenes" y "volver a competiciones internacionales".

Aprender el idioma

En lo personal, ha dicho que no estaría ahí sentado si no sabe lo que es afrontar un reto.

En varias ocasiones ha repetido que sabe perfectamente dónde está y que tiene claro que era el paso que quería dar en su carrera. A pesar de ello, Matarazzo no conoce el idioma, aunque ha bromeado con que algo de español aprendió en el instituto. Eso sí, tiene intención de aprenderlo rápido, y sus dos ayudantes ya lo dominan.