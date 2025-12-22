Joan Laporta: "No se entendería el Barça sin la Fundación"

Cuando dos realidades se encuentran, las dos cambian. Para eso el Barça tiene su Fundación, para cambiar las cosas con los recursos de uno de los clubes más grandes del mundo. El documental de Polseres Blaugranes bien lo representa, donde futbolistas del primer equipo masculino y femenino charlan con niños que sufren diferentes enfermedades. Nadie se quiso perder el evento, donde Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, tomó la palabra para poner en valor el trabajo del organismo.

"Esta sala, así, luce mucho. Estan miembros de la junta, de la fundación, los jefes de las secciones deportivos del club. El Barça no se entendería sin este vínculo y posicionamiento con la sostenibilidad, la inclusión, la igualdad... Hay un compromiso firme con la democracia, la igualdad. Esto da sentido a la divisa del "Més que un club". No se entendería el Barça sin la Fundación. El trabajo que se hace con la Fundación da sentido", confesó el presidente emocionado después de ver el cortometraje.

Momento de la presentación de Pulseres Blaugranes / FC Barcelona

"Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Como presidente, me siento bien sabiendo que desde la Fundación estamos haciendo las cosas bien. En temas solidarios y en el campo social. Es importante que la Fundación, que tiene un equipo humano de primer nivel, tengan muy claro que el Barça es Més que un club y que la Fundación vertebre los valores que la definen como entidad. Esto no se entendería sin la voluntad que tenemos de hacer un mundo mejor con una mirada holística. Esto nos ayuda a ganar", añadió el presidente. "Cualquier jugador que ha pasado por La Masia del Barça acaba triunfando. Si lo hacen en el Barça, es el sueño hecho realidad. Fermín, Alexia, Irene, Lewandoski, Cubarsí... ellos tienen un niño dentro. Y ver que pueden hacer felices a niños que están sufriendo".

Y es que, que el Barça sea més que un club, no es baladí. "Teníamos ya muchos proyectos médicos, pero queríamos juntar todos en Polseres Blaugranas. Los niños y niñas, el bienestar emocionar es muy importante. Tener experiencias positivas les ayuda"; concluyó Marta Segú, presidenta de la Fundación del Barça.