El CE Europa tendrá que irse del Nou Sardenya: desestimadas las medidas cautelares

La Audiencia Nacional ha comunicado al CE Europa que rechaza las medidas cautelares solicitadas por el club de Gràcia para poder continuar disputando los partidos del primer equipo masculino en el Nou Sardenya a lo largo de toda la temporada. Esta resolución confirma que, a partir del 15 de enero -fecha límite fijada por la Federación para disponer de un campo con césped natural-, el CE Europa tendrá que jugar sus partidos como local en Primera RFEF en el estadio de Can Dragó.

El CE Europa había presentado una demanda ante el citado tribunal después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no admitiera el recurso interpuesto por el club para impugnar la Circular 99 de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En concreto, el recurso cuestionaba la norma que establece la obligatoriedad de disponer de césped natural a partir de la temporada 2025-2026, con fecha límite del 15 de enero de 2026 en el caso de los clubs recién ascendidos.

En su escrito, el club sostenía que la exigencia de césped natural es "selectiva, desproporcionada y carente de justificación objetiva", ya que obliga al CE Europa a trasladar a sus partidos fuera de su estadio habitual, con graves perjuicios deportivos, sociales y económicos. El club argumenta también que el césped artificial homologado por la FIFA es una superficie segura en términos de prevención de lesiones y plenamente apta para la competición, incluso en algunos casos más fiable que el césped natural, y recuerda que está permitido en competiciones como la Copa del Rey o, incluso, la Champions League.

Adecuar Can Dragó

El CE Europa, paralelamente, solicitó medidas cautelares con el objetivo de poder seguir jugando en el Nou Sardenya mientras no se resuelva el fondo de la demanda, al entender que su denegación vaciaría de contenido el recurso y podría alterar el desarrollo normal de la competición. Aunque estas medidas cautelares no han sido admitidas, el procedimiento judicial sigue en curso y el club seguirá trabajando para agotar todas las vías posibles en defensa de sus derechos.

En previsión de que las medidas cautelares pudieran ser desestimadas, el CE Europa informa que lleva meses trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona para adecuar el estadio de Can Dragó y garantizar que pueda acoger a los partidos del primer equipo masculino con todas las garantías.