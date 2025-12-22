Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡Que dejes de llorar, niño!

Flick (capítulo II) mejor que Flick (capítulo I) en la Liga

Lamine Yamal, durante el Villarreal-Barça.

Lamine Yamal, durante el Villarreal-Barça. / AFP7 vía Europa Press

Lluís Carrasco

Lluís Carrasco

Por qué confiar en El Periódico

Que no. Que no llores mirando al cielo, ni tan siquiera al silbato de ningún árbitro para explicar por qué el Barça va líder y huele a triunfo. Que no. Que el Barcelona no ganó por la acción o inacción arbitral. Lo hizo porque aun preparando y cocinando el fútbol con un desajustado y peligroso colador defensivo, tras esos devaneos, hay ahora un tapón de seguridad llamado Joan Garcia, que no permite perder ni un spaguetti en la pica, y ya suma tres partidos seguidos con la portería a cero.

Que no. Que no le regalaron ningún penalti al equipo blaugrana y que, por mucho que se retuerza el frame congelado, Comesaña, una vez superado, obstruye con el cuerpo y derriba a Raphinha.

Que no. Que la expulsión de Renato Veiga es del todo diáfana y normativa. Una roja más bermellona que la camiseta de su país. Entrada fea, sin balón, con los tacos por delante, como presentación, y con riesgo de daño severo evidente.

Que no. Que el chut de puntera de Lamine Yamal no es un churro, es el recurso del barrio, la pillería del zorro y la rapidez del pistolero que desenfunda entre el polvo, todo en uno, cuando ve las piernas abiertas de su oponente, invitando a ser perforadas y penetradas. Y esos pobres niños que lloran y lloran ya no les queda ni poder comparar. Y es que el pillo de Rocafonda y el bullas de Sao Gonçalo han quedado, ya no solo en pantallas diferentes, sino en diferentes videojuegos. Mientras uno es, cada semana, inteligencia callejera, admiración de la grada, fútbol de instinto y rendimiento incluso diezmado (9 goles, 10 asistencias), el otro es incapaz de estar 14 minutos sin dirigirse al público y a la vez, suma ya 14 partidos sin ver portería en lo que, ya no es una mala racha, es un desierto plagado de disparates, caras de enfado y risas de burla en los banquillos.

¡Que no, niño, que no! Que el Barça gana porque es mejor cuando toca serlo. Lo demás son lloriqueos: el húmedo murmullo del que no soporta que, a veces, al fútbol, se gana simplemente jugando mejor a fútbol. Bon Nadal!

