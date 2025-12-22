EL APUNTE
¡Que dejes de llorar, niño!
Flick (capítulo II) mejor que Flick (capítulo I) en la Liga
Que no. Que no llores mirando al cielo, ni tan siquiera al silbato de ningún árbitro para explicar por qué el Barça va líder y huele a triunfo. Que no. Que el Barcelona no ganó por la acción o inacción arbitral. Lo hizo porque aun preparando y cocinando el fútbol con un desajustado y peligroso colador defensivo, tras esos devaneos, hay ahora un tapón de seguridad llamado Joan Garcia, que no permite perder ni un spaguetti en la pica, y ya suma tres partidos seguidos con la portería a cero.
Que no. Que no le regalaron ningún penalti al equipo blaugrana y que, por mucho que se retuerza el frame congelado, Comesaña, una vez superado, obstruye con el cuerpo y derriba a Raphinha.
Que no. Que la expulsión de Renato Veiga es del todo diáfana y normativa. Una roja más bermellona que la camiseta de su país. Entrada fea, sin balón, con los tacos por delante, como presentación, y con riesgo de daño severo evidente.
Que no. Que el chut de puntera de Lamine Yamal no es un churro, es el recurso del barrio, la pillería del zorro y la rapidez del pistolero que desenfunda entre el polvo, todo en uno, cuando ve las piernas abiertas de su oponente, invitando a ser perforadas y penetradas. Y esos pobres niños que lloran y lloran ya no les queda ni poder comparar. Y es que el pillo de Rocafonda y el bullas de Sao Gonçalo han quedado, ya no solo en pantallas diferentes, sino en diferentes videojuegos. Mientras uno es, cada semana, inteligencia callejera, admiración de la grada, fútbol de instinto y rendimiento incluso diezmado (9 goles, 10 asistencias), el otro es incapaz de estar 14 minutos sin dirigirse al público y a la vez, suma ya 14 partidos sin ver portería en lo que, ya no es una mala racha, es un desierto plagado de disparates, caras de enfado y risas de burla en los banquillos.
¡Que no, niño, que no! Que el Barça gana porque es mejor cuando toca serlo. Lo demás son lloriqueos: el húmedo murmullo del que no soporta que, a veces, al fútbol, se gana simplemente jugando mejor a fútbol. Bon Nadal!
Suscríbete para seguir leyendo
- El Bernabéu se harta de Vinícius y Xabi Alonso se pone de perfil: 'La afición es soberana
- Magnus Carlsen se prepara para ser 'campeón total' de ajedrez
- Cambio de paradigma en el fútbol femenino con la venta multimillonaria de la agente catalana Carlota Planas
- La Federació Catalana de Futbol suspende todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme debido a las lluvias intensas
- Tienen que sujetar a Piqué por un encontronazo con el árbitro en el Andorra-Deportivo: '¡Qué fácil es pitar a los pequeños!
- Asesinados a tiros el jugador del Barcelona de Ecuador Mario Pineida y su esposa
- Raphinha, Lamine y Joan Garcia cierran el año a lo grande y frustrando al Villarreal
- Florentino no sabe qué hacer ni con Xabi Alonso ni con Vinicius