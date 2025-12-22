Dani Alves se prepara para volver a jugar tras comprar un club en Portugal

Dani Alves está a punto de volver al fútbol. Lo haría como jugador y como propietario. Según avanza ESPN Brasil, el exlateral del FC Barcelona se encuentra en la fase final de las negociaciones para comprar un equipo de la tercera división portuguesa junto a un grupo de inversores.

El club en cuestión es el São João de Ver, que actualmente ocupa la décima posición en la Serie A de la tercera categoría del fútbol luso. La intención de Alves es volver a la actividad futbolística y jugar durante seis meses en su propio equipo.

Esta nueva aventura en su vida llega tres años después de que colgara las botas debido a los problemas judiciales que lo llevaron a prisión. Alves no juega al fútbol desde enero de 2023, cuando fue acusado y juzgado por agresión sexual en una discoteca de Barcelona, de la que fue finalmente absuelto el pasado mes de marzo.

"Hay que tener fe"

El brasileño, de 42 años y uno de los jugadores del mundo que más títulos ha acumulado en sus vitrinas, pretende despedirse del fútbol desde el terreno de juego. Cuando fue acusado de violación jugaba en un club de México, los Pumas de la UNAM, que lo despidió cuando fue declarado culpable, aunque en marzo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le absolvió, revocando la condena inicial.

Alves saltó a la actualidad recientemente al conocerse su nueva vida como predicador en Girona. Una faceta que ahora, dice, marca su forma de vida: "Hay que tener fe, yo soy prueba de ello", ha reiterado en las últimas semanas.

Su entorno asegura a ESPN Brasil que Alves lleva semanas entrenando en solitario para coger la forma.