FÚTBOL

El Barça ingresó menos dinero que el Real Madrid por derechos de TV pese a ganar la Liga

LaLiga ha anunciado el reparto de los 1.465 millones de euros correspondientes a la pasada temporada

Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé. / Associated Press/LaPresse / LAP

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid
El FC Barcelona fue el ganador de la pasada Liga. Sin embargo, el Real Madrid fue el equipo que más dinero ha recibido por los derechos de TV la pasada temporada. La diferencia, eso sí, es mínima, de apenas millón y medio de euros: 157,92 millones de euros se embolsó la entidad madrileña por los 156,45 de la catalana. Ambos, bastante por delante del tercero en el ranking, un Atlético de Madrid que ganó 108,17 millones.

LaLiga, conforme marca la legislación actual, en especial el Real Decreto-Ley 5/2015, ha publicado este lunes el reparto que ha realizado entre los 42 clubes que el año pasado formaron parte de la competición, en Primera y Segunda División. El montante total distribuido, incluidas las ayudas al descenso, alcanza los 1.465 millones de euros, unos 50 menos que en la temporada anterior.

Ingresos de TV en la temporada 2024-25.

Ingresos de TV en la temporada 2024-25. / LALIGA

¿Por qué el Madrid cobra más que el Barça?

La explicación de por qué el Barça ha cobrado menos dinero que el Madrid pese a ser el campeón tiene que ver con la forma de repartir los ingresos. La parte variable que se calcula en función de los resultados deportivos de cada equipo abarca las cinco últimas temporadas, aunque las más recientes tienen más peso. En este último lustro, el Madrid ha ganado dos Ligas y ha sido segundo en las otras tres, mientras que el Barça sumó dos títulos, dos subcampeonatos y un tercer puesto en la 2020-21, cuando el Atlético fue el campeón.

Esta disonancia entre el campeón y el club mejor pagado no es extraña. De hecho, el Barça fue la entidad que más dinero ingresó por la temporada 2023-24 pese a que el Madrid fue el ganador de ese título, exactamente el caso contrario al actual.

Athletic, Real Sociedad, Betis, Sevilla, Villarreal, Girona y Valencia, en ese orden, son los otros clubes que han superado los 50 millones de ingresos por la pasada temporada. Todos ellos, una vez descontados, una vez descontados los importes comprometidos con CVC por el llamado Plan Impulso, un acuerdo al que se adhirieron todos los clubs que hoy juegan en Primera División salvo Athletic, Barça y Real Madrid.

En total, CVC se queda con 46,25 millones de euros, mientras que la RFEF recibe 30,84. Además, AFE y Futbolistas ON se reparte 7,16 y LaLiga, como organismo, se queda con 14,32.

