Alcaraz ya luce el tatuaje del Puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad

Carlos Alcaraz ya luce un nuevo tatuaje que en realidad es doble -el Puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad- que ya dijo que incorporaría a su lista de "tattoos" al ganar el Open de Estados Unidos y dicho y hecho tras ponerse en manos de Joaquín Ganga, de El Palmar como él y amigo personal.

El joven tenista murciano, que a sus 22 años es el número 1 del mundo, se proclamó vencedor en Nueva York por segunda vez en su carrera -ya había sido campeón en 2021- y su victoria frente al italiano Jannik Sinner el pasado 7 de septiembre por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 trae consigo un nuevo tatuaje. Alcaraz escogió dos de los emblemas arquitectónicos y escultóricos de NY para grabárselo en el reverso de su brazo izquierdo.

Así se puede ver en las imágenes difundidas por el tenista a través de sus redes sociales tras haber sido publicadas por el propio Ganga, quien actuó en la piel de Carlos durante las vacaciones que éste disfrutó en casa tras haber finalizado una exigente y exitosa temporada tenística -71 victorias en 80 partidos y ocho títulos, incluido ese US Open y el torneo de Roland Garros-.

Las tres C

De este modo, el líder de la ATP cumplió con lo que ya se ha convertido en una tradición, la de inmortalizar en su cuerpo los grandes logros conseguidos en las pistas. Eso mismo lo hizo en distintas partes de su anatomía con su primer título en el Grand Slam estadounidense -la fecha 11-09-2021- y también cuando se estrenó como campeón en Roland Garros -la Torre Eiffel y la fecha 09-06-2024- y en Wimbledon -una fresa con el 16-07-2023-.

Igualmente lleva las tres C en alusión a la frase que acuñó su abuelo paterno al darle un consejo infalible para manejarse tanto en la vida como en el tenis -cabeza, corazón y cojones-.

Alcaraz ha sido recientemente noticia por la separación con su entrenador de toda su carrera, Juan Carlos Ferrero, de forma inesperada. Samuel López, que era el segundo de Ferrero, ejerce por ahora como primer entrenador.