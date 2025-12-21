Manolo González avisa antes del Athletic-Espanyol: "En San Mamés te pueden pintar la cara"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, avisó este domingo en la previa ante el Athletic Club de que el partido en San Mamés, este lunes a las 21.00 horas, no admite despistes: si el equipo no lo afronta “bien”, el rival “te puede pintar la cara bien pintada”.

El técnico, en el RCDE Stadium, elogió al cuadro vasco: "Tiene uno de los mejores entrenadores de Primera División (Ernesto Valverde), un público espectacular y una identidad de club bien formada. Tienes que hacerlo muy bien para ganar en Bilbao, si no va a ser complicado".

González destacó, además, la "identidad" del Athletic. "Creo que muchos equipos de LaLiga deberíamos empezar a mirar jugadores españoles que tienen mucho nivel y que acaban en el Arsenal u otros equipos. En España somos incapaces de retener el nivel nacional", reflexionó.

Cuatro victorias seguidas

Preguntado por la racha de cuatro victorias seguidas del Espanyol (Sevilla, 2-1; Celta, 0-1; Rayo, 1-0; y Getafe, 0-1), el preparador blanquiazul dijo que los grandes "nunca se cansan de ganar" mientras que otros "se relajan".

"Es lo que no quiero del equipo", resumió González, quien afirmó que pretende que esta sensación "se mantenga para toda la historia del Espanyol" o, al menos, mientras dure su etapa en la entidad catalana. Además, apuntó que es positivo salir "fastidiado" de una derrota "aunque sea en el campo del Real Madrid".

Respecto al derbi contra el Barcelona del próximo 3 de enero, insistió en que únicamente piensa en el duelo de San Mamés. "Lo que quiero es ganar el partido en Bilbao. Sería muy bonito pegar una hostia en un campo de este tipo, con la historia que tiene San Mamés y con este rival", comentó. De todos modos, apuntó que irse al parón navideño con 33 puntos permitiría al Espanyol afrontar el duelo frente a los azulgranas "con mayor energía y tranquilidad".

Objetivo 42 puntos y permanencia

En cuanto a los objetivos del Espanyol, el técnico no desmarcó de la prudencia: "Queremos llegar a 42 para que el club crezca, es vital que esté en Primera durante los años que dure el fútbol y LaLiga. Si lo conseguimos, que nadie se preocupe que no nos vamos a parar. Vamos a ir al máximo que nos den las fuerzas".

González reconoció que "ahora mismo" la entidad catalana "no estaría preparada" para competir en Europa. "Sería muy complicado mantener el nivel en las dos competiciones. Lo principal es que el club crezca con cabeza. No sirve ir a Europa el año que viene si después bajas de categoría", analizó.