Magnus Carlsen se prepara para ser "campeón total" de ajedrez

Se cierra un 2025 convulso en lo ajedrecístico y llega 2026 con el foco puesto en Chipre, donde se disputarán los Torneos de Candidatos y Candidatas del 28 de marzo al 16 de abril en el Resort 'Cap St. Georges', cerca de Pafos. Un torneo que reunirá a ocho de los mejores jugadores del mundo, clasificados por los méritos contraídos en la Copa del Mundo 2025, el Gran Suizo 2025 y el Circuito FIDE. En el caso del Torneo de Candidatas, el camino clasificatorio también incluye la serie del Grand Prix Femenino.

El torneo de Candidatos en Chipre

Detrás de la organización de este torneo emergen dos socios estables de la FIDE: Freedom Holding y la familia Scheinberg, que fundó y ha hecho una enorme fortuna con 'PokerStars', la plataforma de póquer en línea. Después de vender la empresa en 2014, se convirtieron en filántropos e invirtieron en sectores como bienes raíces, hostelería y donaciones para causas sociales y ambientales, además de mantener su apoyo al ajedrez.

En el cuadro masculino están clasificados ya el estadounidense Fabiano Caruana (como campeón del Circuito FIDE 2024), el neerlandés Anish Giri (campeón del Gran Suizo), el alemán Matthias Bluebaum (subcampeón del Gran Suizo), el prodigio uzbeko Javokhir Sindarov (finalista de la Copa del mundo), el chino Wei Yi (finalista de la Copa del mundo), el ruso Andrey Esipenko (tercero en la Copa del mundo), el indio Rameshbabu Praggnanandhaa (ganador del Circuito FIDE 2025) y el estadounidense Hikaru Nakamura (rating). Actualmente el vigente campeón es el indio Gukesh Dommaraju, que arrebató la corona al chino Ding Liren, desaparecido del circuito.

Sin embargo, en 2026 todos los ojos están puestos en el arranque experimental en otoño de un nuevo circuito experimental llamado 'Total Chess World Championship' (Campeonato Mundial Total de Ajedrez) que arrancará oficialmente en 2027. Este formato incluye cuatro torneos anuales en distintas ciudades, culminando en una Final a cuatro jugadores, buscando premiar al jugador más versátil. El circuito mundial unificará los tres principales disciplinas competitivas (clásico, rápido y blitz) en un solo título global. La propuesta recibió luz verde de la FIDE y el respaldo de figuras como Magnus Carlsen, quien rechazó defender su corona en 2023 mientras buscaba redefinir las reglas del ajedrez para adaptarlo a las nuevas exigencias de la audiencia global.

Magnus Carlsen promueve combinar los diferentes formatos de juego para proclamar al jugador más completo como campeón del mundo. El noruego, más allá de ser número 1 en el ajedrez clásico, rápido y relámpago, también ha ganado el primer circuito de la modalidad 960. El 960 o Free Style, es una modalidad en la que minutos antes de empezar las partidas se sortea la ubicación de las piezas de la fila trasera (torres, caballos, alfiles, dama y rey) de forma aleatoria, aunque deben cumplirse dos reglas. La primera, que los alfiles deben estar en casillas de distinto color. Y la segunda, se puede seguir enrocando en ambos lados, así que el rey siempre debe estar entre las dos torres.

Se trata de escapar de la habitual colocación de las piezas para sortear las preparaciones teóricas, algo que los ajedrecistas trabajan al extremo con la ayuda de los últimas evoluciones de los programas informáticos de máximo nivel, como el Stockfish y especialmente el AlphaZero. Carlsen se ha proclamado campeón del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 pese a perder la final de Ciudad del Cabo, ante Levon Aronian, después de haber sido el mejor tras completar los torneos en Weissenhaus (Alemania), París, Karlsruhe, Las Vegas y el citado de Ciudad del Cabo.

Campeonato Mundial Total de Ajedrez

Pero lo más importante para el mundo del ajedrez, que no verá a Carlsen participar en el torneo de Candidatos en Chipre, es que el noruego vuelve a subirse a la rueda competitiva jugando los Mundiales de Rápidas y peleará por ser el nuevo Campeonato Mundial Total de Ajedrez optando al título que se ha inventado la FIDE, luchando por la 'supercorona' sin tener que pasar el trámite del Candidatos ni el Mundial de ajedrez clásico, cuyo título renunció defender el propio Magnus en 2022 en Madrid siendo vigente campeón desde 2014. Carlsen, sin embargo, sí se ha mostrado interesado en participar en los cuatro eventos anuales que decidirán quien es el campeón combinado en el triatlón del ajedrez: clásico rápido, rápido y relámpago.

"Parece una iniciativa bien pensada para impulsar el mundo del ajedrez. Reunir múltiples formatos bajo un mismo paraguas proporcionará una visión más completa de las fortalezas de los jugadores, a la vez que el ritmo de juego se adaptará mejor a las expectativas de los jugadores y el público actual", declaró Carlsen al conocer el nuevo formato aprobado por la FIDE.