Tampoco el Joventut puede frenar a un Barça incansable

Ni el Joventut, el vecino que mejor le conoce, puede parar al Barça de Xavi Pascual, más inspirado que cansado (90-80). Tras el agotador duelo con el Baskonia con sus tres prórrogas del viernes, ligó una nueva victoria para agarrarse a las posiciones de cabeza. No tiene el equipo azulgrana otro propósito primario que consolidar la plaza que le permita jugar la Copa del Rey.

Arranca de lejos del Barça, al que se le han acabado las opciones de fallar, y con esa mentalidad impidió que el Joventut le complicara la vida hasta que se vio con un 34-42 inquietante. Kevin Punter, de nuevo, sacó la ametralladora (20 puntos, cuatro triples) y allanó el camino acompañado de Tomas Satoransky (16 puntos, 24 de valoración), mientras que Cameron Hunt (18) y Ante Tomic (19) tenían menos aliados más allá de un buen Ricky Rubio en su regreso al Palau.

Cameron Hunt intenta una penetración que Thomas Satoransky intenta impedir. / Enric Fontcuberta / EFE

Norris se suma a la causa

El Barça arrancó con Cale y Norris -también con Punter y Satorankys, por supuesto- para vigorizar al equipo desde el principio por haber sido de los menos utilizados el viernes y añadieron puntos con su inesperada finura en el tiro que permitieron dar el primer estirón. Norris, incorporado a la causa con Pascual, residual con Peñarroya, va soltándose, y con una difícil canasta y un tapón a Tomic protagonizó las acciones relevantes que se esperan de una valiosa ficha de extracomunitario.

No se prolongaron en el tiempo hasta que Pascual les tocó la cresta al ver que ambos, y los demás, sucumbían al sopor de un segundo cuarto terrible. Los porcentajes de acierto bajaron radicalmente y la Penya, en plan hormiguita, avanzó a través de Hunt y Tomic, con los pases de Rubio, y la motivación de Hanga, otro de los numerosos ex que se reunían en la pista.

Cameron Hunt y Kevin Punter, en acción durante el derbi catalán. / Enric Fontcuberta / EFE

Vuelco del marcador

El Joventut sólo toleró ocho puntos azulgranas y dio un vuelco al marcador con un parcial demoledor (8-23) que le condujo a los vestuarios con ventaja (34-40) y que se amplió con la primera canasta de la reanudación. Y se paró. Como si esperara al Barça para caminar juntos por el derbi catalán.

En ello tuvo mucho que ver Joel Parra, el rey de los intangibles, que capturó cuatro rebotes y espoleó a los suyos.Las personales sentaron a Tomic, que fue urgido para volver junto con Ricky con el 55-44 después de dos triples de Punter para atajar la sangría. Laprovittola, con otros dos triples seguidos, les mantuvo a raya (65-55) antes de encarar el tramo definitivo.

Xavi Pascual se queja de una decisión arbitral durante el partido frente al Joventut. / Enric Fontcuberta / EFE

Como el aviso se había recibido, Pascual echó mano de todo el grupo (excepto Fall) para mantener el nivel de intensidad que contuviera el esfuerzo final de la Penya. Ocho azulgranas aportaron puntos en un esfuerzo mancomunado antes de la próxima batalla: el martes en Estambul frente al Fenerbahçe.