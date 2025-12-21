Grave lesión de rodilla de Christensen

No sale de una Andreas Christensen que se mete en otra. Las malas noticias en forma de lesión le salpican despiadadamente. Apenas ha podido disfrutar de la alegría del gol de Guadalajara que encarriló la clasificación copera (0-2) ni de una mínima continuidad en el equipo, que ha vuelto a entrar en la enfermería.

Y con una lesión grave al tratarse de los ligamentos de la rodilla izquierda. Una lesión que tiene diagnóstico, pero no pronóstico de baja, que dependerá de la evolución del futbolista danés, de 29 años.

Andreas Christensen escucha a Frenkie de Jong durante el Chelsea-Barça del pasado martes en Stamford Bridge. / NEIL HALL / EFE

El percance se produjo el viernes por la tarde, en el entrenamiento previo antes de tomar el avión hacia Castellón para participar en el Villarreal-Barça (16.15 h.). Christensen hizo un mal gesto con la rodilla y tuvo que abandonar el entrenamiento. Este domingo se le han efectuado las pruebas médicas que han determinado que padece una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Christensen no pasará por el quirófano, sino que seguirá un tratamiento conservador. Las previsiones apuntan a un mínimo de tres meses de ausencia de los terrenos de juego.