Flick se guarda a Pedri para el derbi ante el Espanyol del 3 de enero

Tercero, a 6 puntos del primer puesto que ostentaba el Atlético (44) y detrás del Real Madrid (43). Así despedía el 2024 el Barça de Hansi Flick antes de las fiestas navideñas, con el fresco recuerdo de dos derrotas en Montjuïc ante el Leganés y el Atlético. Despedirá mucho mejor el 2025 si en el peor de los casos perdiera en la visita al Villarreal. Ya tiene más puntos antes de jugar (43) y nadie le desbancará del liderato.

No expresó un sí claro Hansi Flick cuando le preguntaron si había sido el año más feliz después del exitazo de haber conquistado tres títulos en su primera campaña a costa del imbatible Real Madrid y haber repetido tantas veces lo contento que está en Barcelona.

Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski, durante el último entrenamiento previo al desplazamiento del Barça a Villarreal. / Enric Fontcuberta / EFE

Grandes objetivos

"Ha sido un año impresionante, de muchos éxitos", aceptó, aunque inmediatamente mencionara que el segundo semestre forma parte de otra temporada. "Tenemos grandes objetivos y aún no los hemos conseguido", recordó el técnico, que quiso celebrar un brindis navideño con los periodistas en la sala de prensa de Sant Joan Despí.

El jueves lo había hecho con los empleados del club, en la cita del Palau Blaugrana donde Joan Laporta se desató con su primer ataque al Real Madrid en un parlamento de tintes electoralistas. Laporta expuso que deseaba volver a verles a todos en las próximas fiestas, señal de que él habría sido reelegido. Desde Alemania se divulgó que Laporta le habría ofrecido ampliar un año más su contrato, que acaba en 2027.

Fermín López, en la sesión de este sábado previa al partido frente al Villarreal. / Enric Fontcuberta / EFE

El futuro presidente

"El presidente es la razón por la que estoy aquí", dijo Flick, agradecido a la intuición de Laporta por elegirle y su confianza al reforzarle en su puesto justo hace un año. Considera que la duración del contrato es más que suficiente. "Pero también me afecta si está el presidente", deslizó Flick sobre el futuro desenlace de las elecciones, abriendo la posibilidad de que el futuro mandatario, de no ser Laporta, tuviera su propio proyecto con otro director técnico distinto a Deco.

El breve cierre antes de las vacaciones navideñas conduce al Barça a visitar al Villarreal, que también anda mejor en la Liga, aunque ya no tiene opciones en la Champions y ha caído eliminado en la Copa. "Es un equipo que me gusta mucho por su juego directo y porque tiene una filosofía muy clara", dijo el entrenador azulgrana de su homólogo, un Marcelino García que tardó 19 partidos en varios equipos para obtener su primera victoria ante el Barça. El duelo más reciente lo ganó. Fue el 2-3 de Montjuïc, en plena resaca barcelonista por el alirón liguero.

El Barça añade a las bajas de Araujo, Gavi, Dani Olmo la de Pedri. El centrocampista canario no está propiamente lesionado, pero como si lo estuviera. Salió en Guadalajara un minuto antes de que Christensen desencallara la eliminatoria de Copa con el primer gol, y desde esa aparición –apenas 15 minutos– ha seguido un tratamiento médico particular.

Raphinha, felicitado por Pedri celebrando el segundo gol a Osasuna. / JORDI COTRINA / EPC

La "broma" con Raphinha

Pedri tiene molestias en el cuádriceps y el riesgo que correría es muy elevado. "Podría jugar, pero arriesgándonos demasiado; si luego estuviera dos meses fuera, sería peor", explicó Flick, que prefiere garantizarse el concurso del talento canario para el retorno de la competición. Enero dará la bienvenida al Barça con el derbi en el campo del Espanyol y la Supercopa de España. Robert Lewandowski, en cambio, se ha recuperado y jugará.

En el último entrenamiento antes del viaje a Castellón por la tarde se lesionó Andreas Christensen, al parecer en la rodilla, aunque el Barça no emitió ningún parte médico. El futbolista es sensible con sus frecuentes lesiones y se quedó en barcelona para someterse a más pruebas.

Andreas Christensen, en el centro, felicitado por sus compañeros al marcar el 0-1 en Guadalajara. / Associated Press / LaPresse / LAP

Pedri está en el once ideal de la FIFA que se ha conocido esta semana, también Lamine Yamal, pero no Raphinha. "Esto es una broma, no es justo", dijo con un enfado contenido Flick. "Es increíble que no esté en el mejor once del mundo. Después de la temporada que hizo, se lo merecía", añadió sobre el brasileño, "el jugador que más influencia tuvo en nuestro equipo". Nada menos que 34 goles y 22 asistencias aportó Raphinha. El futbolista también está dolido.