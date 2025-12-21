Flick elogia la mentalidad y la actitud del Barça a falta de fútbol

Un perfecto cierre del año. Más valioso incluso que el 0-4 al Barbastro en la Copa que lo inauguró. No era fácil batir al Villarreal en su estadio, aunque sea casi una tradición -el Barça no pierde en La Cerámica desde 2007- y el equipo de Marcelino García compareciera con varios lesionados y el lastre anímico de haber perdido todas las opciones de clasificación en la Champions y cayera eliminado en la Copa.

Hansi Flick no pudo ocultar que al Barça le faltó fútbol pese a ganar por 0-2, y subrayó otras virtudes de sus futbolistas. "La actitud y la mentalidad han sido fantásticas", destacó el entrenador. Facultades que él ve a diario en los entrenamientos y que han permitido al equipo levantar la losa que le cayó en el Bernabéu. Perdió el clásico y se vio distanciado a cinco puntos del Madrid. Ocho partidos después, ocho victorias después, le mira desde el liderato con cuatro puntos más.

Joan Garcia saca de portería durante el Villarreal-Barça. / Dani Barbeito / SPO

Elogios a Joan Garcia

El entrenador atribuyó las dificultades del equipo al "cansancio" acumulado en el tramo final que, en otras cosas, provocó que la calidad de los pases no fuera excelsa. Nueve partidos en un mes ha disputado el equipo desde el último parón de selecciones. Una fase que apenas ha registrado la derrota en la visita al Chelsea (3-0). Pero también puso en valor la actuación del Villarreal, "un rival enorme", al que elogió por su "estructura" y "la velocidad de sus delanteros". Algo de lo que podrían dar fe sus defensas.

"Lo más importante es haber ganado los tres puntos. Estoy muy orgulloso de mi equipo", repitió Flick en la sala de prensa en respuesta a la reacción del equipo. "La clave ha estado en la estabilidad de la defensa", dijo, el día que más inestable pareció. El Villarreal con un hombre menos desde el minuto 39 por la entrada por detrás de Renato Veiga a Lamine Yamal junto a los banquillos -"la tarjeta roja es clara para mí", opinó- disparó 14 veces al marco de Joan Garcia. "Nos ha ayudado mucho con sus paradas para mantener la portería a cero", destacó. Marcelino Garcia, el entrenador del Villarreal, con quien se saludaron efusivamente tras los elogios de Flick en la víspera, sentenció: "El portero ha sido el mejor jugador del Barcelona".

Hansi Flick y Marcelino García se saludan al principio del partido. / Dani Barbeito / SPO

Vídeos para mejorar

"Hemos mejorado mucho en los entrenamientos, y con los vídeos que les enseñamos, además de la calidad que tenemos", desgranó para precisar los fundamentos de esa mayor estabilidad que ha adquirido el barça. También venía dada por la repetición del mismo cuarteto defensivo (Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde) en cuatro de los cinco últimos partidos -excepto el de Copa de Guadalajara- con la presencia de Eric Garcia por delante.

Flick ahuyentó el peligro de que esa unidad se rompa tras sustituir a Koundé, que jugó enfermo. El defensa estará listo para la reaparición oficial en el derbi del 3 de enero ante el Espanyol. Y Pedri, reservado en la despedida. Y Ronald Araujo, aún ausente de la dinámica del equipo. Antes de marcharse de vacaciones pensaba reunirse con Deco para evaluar la necesidad de un fichaje que cubra la larga ausencia de Andreas Christensen, cuya pérdida lamentó.