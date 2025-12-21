El excapitán del Barça juvenil, Eric Montes, se retira con 27 años: "No quiero sufrir más"

Los casos de salud mental van apareciendo en el mundo del deporte y el último tiene como protagonista a un futbolista del Bages. El manresano Eric Montes, que las últimas temporadas jugaba en el Algeciras de Primera RFEF, anunció por sorpresa, el viernes por la noche, después del partido que su equipo empató a cero contra el Villarreal B, que abandonaba el mundo del fútbol profesional.

En una comparecencia conjunta con el director deportivo de la entidad, el también catalán Jordi Figueras, y con el capitán, Iván Turrillo, Montes explicaba que, a pesar de tener solo 27 años, mantener el ritmo de un jugador profesional le hace sufrir más que disfrutar y que, por este motivo, vuelve a casa.

Montes afirmó, con cierto nerviosismo pero con claridad, que “quiero dejar el fútbol profesional. Hace muchos años que lo pienso, desde que salí del Albacete. Han sido años en los que no lo he dejado antes porque pensaba qué sería de mí si lo dejaba, hasta que mi cabeza hizo clic. Cuando me rompí la rodilla fue de los peores momentos físicos por el dolor, pero mentalmente de los mejores porque cuando me despertaba no tenía que ponerme una careta para venir a entrenar”.

El ya exfutbolista seguía diciendo que “cuando venía parecía que ponía carácter pero también una careta. Iba al gimnasio para no estar en casa. Pero ahora estoy feliz porque me voy a Manresa, a mi ciudad, a empezar mi vida desde cero. El año que viene haré 28 años y quiero coger el toro por los cuernos”.

Admitió que “la gente ha quedado sorprendida porque el fútbol mueve pasión e ilusión, pero juego desde los cuatro años y me ha dado muchas cosas bonitas, pero no quiero sufrir más. Quiero estar en casa, dejar el fútbol de manera profesional. El fútbol me gusta jugarlo, pero con ilusión, como un niño. No quiero estar mal aquí medio año más”.

En todo caso, desvinculó al Algeciras de su sentimiento. “Hace tres años que estoy aquí, les quiero agradecer lo que han hecho, me renovaron a pesar de tener la pierna rota. Pocos clubes lo hacen y habla muy bien de la gente. La vida sigue y estoy muy feliz y me he quitado diez kilos de encima. Me estoy formando para lo que venga. Quiero ser feliz”.

Promesa del Barça

Eric Montes se formó primero en la cantera del Centre d’Esports Manresa y después en la del Gimnàstic, del cual admite que es seguidor total. Fue captado por el Barça y fue subiendo peldaños. Su momento más destacado en la cantera azulgrana fue cuando el equipo jugó, a las órdenes de otro bagenc, el sallentino Gabri, y con él como capitán, la final four de la Youth League de 2017.

En las semifinales de aquel torneo, sin embargo, el Barça perdió por 1-2 contra el Red Bull Salzburg. En aquella formación había jugadores que después han llegado muy alto como Marc Cucurella, actualmente en el Chelsea y campeón europeo con España, el internacional del Celta Óscar Mingueza o el actual futbolista del Girona Abel Ruiz.

Montes, que entonces era defensa y posteriormente se establecería como mediocentro, no pudo dar el salto al primer equipo azulgrana y, tras su paso por el Peralada, cedido por el Girona, donde llegó a debutar en la Copa del Rey, actuó posteriormente en la Cultural Leonesa y el Albacete, que lo cedió al Nàstic de Tarragona. En 2023 aterrizó en el Algeciras, donde afrontaba su tercera temporada.

En febrero de este año fue operado de una rotura de ligamentos de la rodilla derecha, la última de una serie de lesiones que seguramente han pesado en su decisión de retirarse. Había entrado en las últimas convocatorias del equipo, una vez recuperado, pero todavía no había tenido minutos sobre el campo.