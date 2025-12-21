Las claves de la alineación del Barça ante el Villarreal: De Jong recupera el mando

Busca el Barça de Hansi Flick su octavo triunfo consecutivo en la Liga para cerrar el año ante uno de los principales agitadores del campeonato, un Villarreal que en el torneo de la regularidad va como un tiro (a ocho puntos de los azulgrana, pero con dos partidos menos), pero que ha flaqueado de mala manera tanto en la Champions (ya no podrá acceder a la siguiente ronda) como en la Copa del Rey, eliminado por el Racing).

Once del Barça: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.

Once del Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Parejo, Moleiro; Pépé y Ayoze Pérez.

De Jong recupera el gobierno

Estaba perdiendo el paso el futbolista neerlandés, pero la ausencia por precaución de Pedri, a quien Flick espera recuperar para el derbi frente al Espanyol del 3 de enero, ha permitido su regreso al once. De Jong, así, formará en el centro del campo junto a Eric Garcia, ya insustituible en el centro de la base, y Fermín. Es decir, la misma tripleta alineada en Stamford Bridge en el derrumbre frente al Chelsea (3-0), la última vez que los azulgrana cayeron. El Barcelona amontona desde entonces seis victorias consecutivas.

Sin Rashford ni Lewandowski

Comienza a ser ya habitual que Robert Lewandowski se quede en el banco. Después de superar sus molestias físicas, el polaco tampoco asoma de inicio en La Cerámica, donde Ferran Torres continuará ejerciendo de ariete. Eso sí, esta vez no formará parte del frente ofensivo Marcus Rashford, uno de los goleadores en Guadalajara y a quien Flick ha optado por conceder descanso. Raphinha y Lamine Yamal, pues, parten de inicio desde sus posiciones naturales en la banda.

El centro de la defensa no se toca

Ya no hay discusión alguna. Pau Cubarsí y el reubicado Gerard Martín son los centrales preferidos de Hansi Flick para afrontar los duelos capitales. Ausente Ronald Araujo para cuidar su salud mental después de la derrota ante el Chelsea, no ha habido manera de que Christensen, pese a su formidable partido en Guadalajara (donde incluso marcó un gol), se haga con una plaza. El central danés estará un largo tiempo en la enfermería después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.