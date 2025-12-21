El Barça cierra el año con victoria y despedidas (1-6)

El Barça puso punto y final al 2025 con un triunfo. Finaliza el año y, con ello, es momento de parar. De ver lo conseguido, los deberes pendientes y aquello que celebrar o cambiar. Este Barça está evolucionando y en ciertos momentos sobreviviendo a una plantilla corta y con lesiones importantes. Pero la victoria contra el Alavés (1-6) en octavos de Copa de la Reina cierra el año con sabor dulce.

Fue muy superior el equipo de Pere Romeu, como era de esperar. Las azulgranas dominaron y arrollaron sin miramientos. No tardó mucho Kika Nazareth en marcar el primero con un chut cruzado que desvaneció las pocas esperanzas de dar la sorpresa que albergaba el conjunto de Vitoria. Sydney Schertenleib, por la banda izquierda, firmó el segundo con un disparo escorado al palo alejado precioso.

El control sobre el césped se vio reflejado en el marcador, que parecía que no iba a moverse antes del descanso. Pero Carmen Sobrón le dio al Alavés aire. Apareció desde segunda línea la futbolista para aprovechar un balón muerto en el área pequeña después de un remate mal atajado por Gemma Font. El 1-2 recortaba distancias, pero la remontada real parecía imposible.

En el segundo tiempo, el Barça volvió a ser una apisonadora. Caroline Graham Hansen, con un testarazo desde dentro del área pequeña, puso el tercero; el cuarto lo firmó Merche Izal en propia puerta; el quinto fue obra de Clara Serrajordi, con un disparo potente desde fuera del área; y el sexto y definitivo lo marcó Pichi en propia puerta.

El encuentro contra el Alavés también sirvió para decir adiós. Alba Caño, futbolista de La Masia, terminó su cesión en el conjunto azulgrana después de fichar este verano por el Boston Legacy una vez finalizó su contrato con el Barça. La entidad culer no le ofreció la renovación, pero sí pidió la cesión, que solo podía durar hasta el 30 de diciembre, ya que a principios de año ya empieza la liga norteamericana.

El Barça despide el año con los objetivos claros. Que el 2026 sea el momento de redimirse de los momentos complicados de este 2025. Por delante, un año con muchas oportunidades y también algunos retos.