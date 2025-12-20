Nuevo encontronazo de Piqué con los arbitros: "¡Qué fácil es pitar a los pequeños!"

Nueva polémica con Gerard Piqué como protagonista. El exfutbolista del Barça y máximo accionista del Andorra vive con pasión todo proyecto en el que se implica y el club que dirige es, sin duda, donde más presente está. Este mismo sábado estuvo en las gradas presenciando el Andorra-Deportivo, que termió con victoria para el equipo de Piqué. Sin embargo, el triunfo no fue suficiente para el excentral ya que, en la media parte tuvo un nuevo encontronazo en el tunel de vestuarios con el colegiado del partido, Eder Mallo.

Este sábado, Piqué presenció el triunfo ante el Dépor (1-0) desde la grada junto a Jaume Nogués. Se le vio tenso durante el partido, especialmente después del gol anulado a Lautaro en el minuto 28 por una controvertida falta sobre Loureiro. Las cámaras captaron a Gerard Piqué muy enfadado con el árbitro Eder Mallo, y al descanso bajó a vestuarios para protestar.

"Una vez finalizado el primer tiempo, pude identificar a Don Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminándome una de las decisiones que tomé en la primera parte, manifestándome lo siguiente: 'Qué fácil es pitar a los pequeños'". Así quiso dejar constancia el colegiado del encuentro el incidente con Piqué.

No es la primera vez que el máximo accionista del Andorra tiene un encontronazo con los árbitros esta temporada. Contra el Mirandés, Piqué también fue protagonista y es que al término de aquel partido (1-1), el árbitro escribió en su acta que “Gerard Piqué se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales". Por aquello, recibió una multa de 15.000 euros por parte de la RFEF. Ahora, se expone a una cantidad más alta por la reincidencia.