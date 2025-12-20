Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Deportes

Nuevo encontronazo de Piqué con los arbitros: "¡Qué fácil es pitar a los pequeños!"

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, comparece en rueda de prensa este miércoles en la sede central de la entidad bancaria MoraBanc, en Andorra la Vella, para abordar la problemática con el Gobierno andorrano en relación al terreno de juego donde debe disputar los encuentros el club. EFE/ Fernando Galindo

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, comparece en rueda de prensa este miércoles en la sede central de la entidad bancaria MoraBanc, en Andorra la Vella, para abordar la problemática con el Gobierno andorrano en relación al terreno de juego donde debe disputar los encuentros el club. EFE/ Fernando Galindo / Fernando Galindo / EFE

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nueva polémica con Gerard Piqué como protagonista. El exfutbolista del Barça y máximo accionista del Andorra vive con pasión todo proyecto en el que se implica y el club que dirige es, sin duda, donde más presente está. Este mismo sábado estuvo en las gradas presenciando el Andorra-Deportivo, que termió con victoria para el equipo de Piqué. Sin embargo, el triunfo no fue suficiente para el excentral ya que, en la media parte tuvo un nuevo encontronazo en el tunel de vestuarios con el colegiado del partido, Eder Mallo.

Este sábado, Piqué presenció el triunfo ante el Dépor (1-0) desde la grada junto a Jaume Nogués. Se le vio tenso durante el partido, especialmente después del gol anulado a Lautaro en el minuto 28 por una controvertida falta sobre Loureiro. Las cámaras captaron a Gerard Piqué muy enfadado con el árbitro Eder Mallo, y al descanso bajó a vestuarios para protestar.

"Una vez finalizado el primer tiempo, pude identificar a Don Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminándome una de las decisiones que tomé en la primera parte, manifestándome lo siguiente: 'Qué fácil es pitar a los pequeños'". Así quiso dejar constancia el colegiado del encuentro el incidente con Piqué.

No es la primera vez que el máximo accionista del Andorra tiene un encontronazo con los árbitros esta temporada. Contra el Mirandés, Piqué también fue protagonista y es que al término de aquel partido (1-1), el árbitro escribió en su acta que “Gerard Piqué se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales". Por aquello, recibió una multa de 15.000 euros por parte de la RFEF. Ahora, se expone a una cantidad más alta por la reincidencia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asesinados a tiros el jugador del Barcelona de Ecuador Mario Pineida y su esposa
  2. Alcaraz y Ferrero se separan después de siete años juntos: 'Llegan tiempos de cambios para los dos
  3. El Real Madrid eliminó al Talavera sin necesidad de pagar a Negreira
  4. Cambio de paradigma en el fútbol femenino con la venta multimillonaria de la agente catalana Carlota Planas
  5. Víctor Font denuncia que la directiva del Barça reconoce haber mentido para cerrar el Espai d’Animació
  6. Christensen evita un sofoco del Barça en Guadalajara
  7. Endrick deja el Real Madrid y se marcha a Lyon soñando con jugar el Mundial
  8. Cuadra Fernández y Mbappé arruinan al Talavera y salvan a Xabi

Nuevo encontronazo de Piqué con los arbitros: "¡Qué fácil es pitar a los pequeños!"

Nuevo encontronazo de Piqué con los arbitros: "¡Qué fácil es pitar a los pequeños!"

Nuevas bajas para el Barça antes de la Copa de la Reina

Nuevas bajas para el Barça antes de la Copa de la Reina

Muere a los 69 años Jesús Alañá "El Gran Capitán" del periodismo ciclista

Muere a los 69 años Jesús Alañá "El Gran Capitán" del periodismo ciclista

Marc Pubill, el defensa de Terrassa que ha superado la 'mili' de Simeone: "No tardará en llegar a la selección"

Hospitalizado de gravedad el campeón Juan Cruz Yacopini tras un grave accidente antes del Dakar

El Barça despide sin Pedri el año más feliz de Flick

El Barça despide sin Pedri el año más feliz de Flick

La Federació Catalana de Futbol suspende todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme debido a las lluvias intensas

La Federació Catalana de Futbol suspende todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme debido a las lluvias intensas

Dorian Yates, exculturista (63 años), seis veces campeón del Mr. Olympia: "Antes veías en Arnold al físico masculino definitivo, ahora son como neveras"

Dorian Yates, exculturista (63 años), seis veces campeón del Mr. Olympia: "Antes veías en Arnold al físico masculino definitivo, ahora son como neveras"