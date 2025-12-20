Nuevas bajas para el Barça antes de la Copa de la Reina

Este es fin de semana de Copa de la Reina. El Barça se enfrenta al Alavés (19 h, Teledeporte) y lo tendrá que hacer sin dos de sus titulares. Cata Coll y Mapi León son las nuevas bajas del equipo de Pere Romeu. La guardameta tiene un esguince de primer grado en el ligamento lateral interno en la rodilla izquierda, así como la defensa, que sufre una contusión en el tobillo izquierdo. Ambas se han lesionado en el entrenamiento de este sábado y no estarán disponibles para el encuentro contra el Alavés de este domingo, como Marta Torrejón, que tampoco viaja por motivos personales con permiso del club. Con las lesiones, Romeu solo cuenta con 12 futbolistas de campo del primer equipo para el partido y en la convocatoria cuenta con cinco futbolistas del filial (Adriana, Carla Julià, Alba Caño, Ainoa Gómez y Fenger).

Sin duda, está siendo una temporada delicada para el Barça. Pere Romeu está teniendo que hacer malabares tras el gran número de bajas que tiene el equipo esta campaña, ahora las dos últimas, las de Cata y Mapi. Pero ya desde hace unas semanas, tampoco puede contar con dos de sus centrocampistas titulares. Aitana Bonmatí y Patri Guijarro siguen de baja y aún les quedan algunas semanas para volver con el equipo. La de Ribes fue operada hace unas semanas de una fractura del peroné izquierdo, que tiene un tiempo de recuperación previsto es de cinco meses. La mallorquina ya encara la recta final de su lesión.

La otra gran baja es Ona Batlle. La lateral titular sufre una lesión miofibrilar en el músculo sóleo derecho que se produjo en el último parón de selecciones hace unas semanas. Sin ella, el Barça pierde a la mejor lateral del mundo. A esta lista, también hay que sumarle a Salma Paralluelo, que tras el susto con la selección, sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, del que se espera que tenga el alta en enero del 2026.

Las futbolistas del filial y el control minucioso de las cargas y los minutos le está permitiendo al equipo sacar los partidos adelante, así como el talento innato y casi siempre superior de las futbolistas ante sus rivales.