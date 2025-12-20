Laporta-Florentino, tal para cual, ¡menuda pareja!

Desde luego, en cuanto a perfiles, relatos, discursos, vocabulario, comportamientos, mentiras y medias verdades, sospechas de todo tipo y coaliciones interesadas, el fútbol es idéntico a la política y, tal vez por eso, a sus protagonistas les encanta chapotear en el mismo barro. No en vano, en los dos palcos, en el del Camp Nou y en el Santiago Bernabéu, se hacen tantos negocios y se conspira tan sigilosamente.

El Periódico les ayudó ayer a diseccionar el impresentable enfrentamiento, que no choque de ideas ni proyectos, que están protagonizando Joan Laporta y Florentino Pérez, olvidando ambos a quién representan. Y es que si quisiéramos llegar a la verdad (o aproximarnos), habría que reconocer que a estos dos personajes, de muy distinto ‘tarannà’, les importa un pimiento el club, su historia y solera.

Y, no solo eso. Les importa un pimiento ganar, que gane su equipo. Lo único que les mueve e interesa es salir vencedores ellos, es decir, eternizarse en el poder. Y si tienen que fingir que antes eran amigos y, ahora, se odian, lo hacen sin pestañear. Si antes iban al lavabo juntos y ahora, como diría Pep Guardiola, cada uno mea con la suya, eso sí, sin mencionarse nunca, lo hacen con todo el descaro del mundo.

Joan Laporta, que estaba perdiendo adeptos entre sus votantes por su amistad con Florentino Pérez, ha recuperado la demagogia y el populismo para encarar la recta final de las elecciones, que ya han empezado, a lomos de un discurso chabacano.

Y si para lograr sus objetivos, es decir, ganarse al personal para su causa, que no es la del club, el equipo y sus socios, sino la suya particular, deben entregarse al imperio mediático, lo hacen con la misma determinación que el otro propicia el cambio de director del diario que no le hacía la ola.

Aquella Superliga

Todo por ellos, no por el Barça ni el Real Madrid. Laporta hace tiempo que está en campaña y lo único que busca es la reelección, asegurándose, como poco, los 30.148 votos que le dieron la victoria en 2021. Y Florentino necesita convertir en florentinistas a todos los madridistas, para arrasar en el referéndum que propiciará el cambio de modelo de club y garantizará que nadie ponga en duda que fue más y mejor que don Santiago Bernabéu.

Es de eso de lo que va este enfrentamiento sonoro, a menudo barriobajero, entre dos amigos inseparables cuando peleaban, a brazo partido, por un objetivo común: convertirse en los nuevos dueños del fútbol europeo, manejando la Superliga. En cuanto uno de ellos, Joan Laporta, vio que ser amigo del ‘Flo’ le hacía perder buena parte de esos 30.148 votos, cambió de acera. Y, no solo eso, se fue a los brazos del mayor enemigo de ‘Flo’, Javier Tebas, presidente de la patronal.

Florentino Pérez y Joan Laporta, en el palco del Santiago Bernabéu. / Oscar J. Barroso / AFP

Alguien a quien echan de los Maristas por robar exámenes no puede ser demasiado de fiar. Alguien que se escapa de la mili puede ser muy gracioso, cachondo y dicharachero, pero no sé si digno de presidir el FCBarcelona. Y, desde luego, alguien tan inteligente, poderoso y triunfador como Florentino Pérez debe estar profundamente indignado.

Todo parece indicar que ‘Flo’ se ha dado cuenta demasiado tarde del pésimo compañero de viaje que escogió, de ahí que muchos le recuerden ahora que antes era tremendamente condescendiente con Laporta, hasta el extremo de prestarle a su banquero favorito para que le proporcionase los prestamistas del Espai Barça. Es incomprensible que, tras mirar hacia otro lado y afirmar que “Madrid y Barça deben ir de la mano”, los madridistas se crean ahora que el ‘caso Negreira’ se ha convertido, de pronto, en “el mayor escándalo de la historia del fútbol”.

¡A buenas horas, mangas verdes! ¿Saben de dónde viene este refrán? Es un dicho que se usa irónicamente para decir que algo llega o se hace demasiado tarde, cuando ya no tiene utilidad ni sentido. Su origen se remonta a los cuadrilleros de la Santa Hermandad, un cuerpo de policía de la Edad Media, cuyos uniformes tenían las mangas verdes y que casi siempre llegaban tarde a detener a los bandoleros.

Tras ser abandonado por Joan Laporta, Florentino Pérez se ha quedado solo contra todos: Barça, LaLiga, la Federación, los árbitros y la UEFA. Y, como la apuesta de Xabi Alonso, su Hansi Flick, le está saliendo rana, no le ha quedado más remedio que resucitar el ‘caso Negreira’,

Laporta, que empezaba, repito, a estar bastante cuestionado entre la ‘gent blaugrana’ por su amistad y compadreo con Florentino, vio abiertas las puertas del cielo con el primer discurso crítico del presidente blanco en la última asamblea de socios. Y, con la habilidad, el populismo y la demagogia de siempre resucitó el madridismo sociológico, ideó esa otra frase de creativo publicista (“el Madrid es el poder y el Barça, la libertad”) y, a partir de ahí, ‘pit i collons’, contra todo y contra todos.

Y Florentino se quedó solo contra todos: Barça, LaLiga, la Federación, los árbitros y la UEFA. Y, encima, como Xabi Alonso, su Hansi Flick, le está saliendo rana, no le ha quedado más remedio que hacer caso a sus redactores jefes, resucitar el ‘caso Negreira’, poner en cuestión cualquier resultado (y título) del Barça (¡eso sí!, el mangazo de Talavera, mejor no mencionarlo) y ganar votos para su referéndum.

Ustedes, como buenos culés o madridistas, pueden o no creerse a estos dos grandes actores, que lo único que buscan es transformar a sus socios en laportistas y florentinistas. Y, si para ello, han de vomitar sobre aquel cuyo nombre nunca pronuncian, lo hacen. Uno desde el púlpito blanco y el otro, desde el griterío más chabacano, caldo de cultivo del “¡al loro!”, “¡que n’aprenguin!” y “¡que no estamos tan mal, hombre!”