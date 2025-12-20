Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias intensas

La Federació Catalana de Futbol suspende todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme debido a las lluvias intensas

DIRECTO | Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat

Lluvia en Barcelona

Lluvia en Barcelona / Jordi Otix

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decidido suspender por fuerza mayor todos los partidos de fútbol y fútbol sala de este sábado con equipos implicados de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme, las provincias más afectadas por las intensas precipitaciones, jueguen como local o visitante.

Esta suspensión se produce tras el mensaje EsAlert que Protecció Civil ha enviado a los móviles de estas zonas pidiendo que se eviten desplazamientos y actividades al exterior debido a las lluvias torrenciales que en Badalona, por ejemplo, registraban hasta 58 litros antes de las 14 horas.

"Todos los clubes implicados recibirán el oportuno comunicado por la intranet federativa y entre el Comité de Competición y los clubs se buscarán nuevas fechas para reanudar esta jornada. La Federació Catalana de Futbol antepone la salud y protección de todas las personas y afición por encima de la competición deportiva", reza el comunicado.

