Fallece a los 93 años Alfredo Esmatges, ciclista y expresidente de la Federació Catalana

Alfredo Esmatges, ciclista barcelonés profesional en la década de los 50-60 del siglo pasado, falleció el pasado 18 de diciembre en Barcelona el día en que cumplía 93 años, según informó su familia a este diario.

Esmatges, siempre vinculado a la formación, fue también presidente de la Federació Catalana de Ciclisme (1978-1982) después de haber formado parte de su comisión técnica durante una década después de su retirada.

El exciclista Alfredo Esmatges. / Familia A. F.

Su trayectoria profesional se alargó entre 1955 y 1961 tras haber destacado como ciclista amateur con una cincuentena de triunfos. Debutó, eso sí, en el campeonato de España de fondo en la pista velódromo de Las Arenas, siendo subcampeón.

Su gran éxito

Sus principales triunfos como profesional llegaron con una etapa en la Volta Catalunya, de la que disputó seis ediciones (venció en la subida al Tibidabo en 1955 en una etapa de 100km que comenzó en Sabadell y en la que también participó el legendario Federico Martín Bahamontes), y dos victorias de etapa en la Vuelta a Levante (1957 y 1960). Además, también participó una vez en la Vuelta a España (1960).

Alfredo Esmatges, dirigente deportivo y ciclista durante los años 50-60. / Archivo

También se especializó Esmatges en el ciclismo en pista, sobre todo en categoría Madison (pruebas de relevos con dos corredores). Su debut internacional fue en 1955 en el Velódromo del Parque de los Príncipes de París haciendo pareja con Miguel Poblet. Logró ser subcampeón de España de velocidad y tercero en persecución.

Retirado en 1961, se vinculó inmediatamente después a la comisión técnica de la Federació Catalana de Ciclisme, antes de ganar las elecciones a su presidencia en 1978 y liderarla hasta 1982. También fue presidente del Club Ciclista Tibidabo y profesor de los cursos para preparadores de ciclismo de la propia Federació, además de crear un plan de entrenamiento para los velódromos de Catalunya.

Su huella en el ciclismo catalán de otro tiempo permaneció durante años presente.