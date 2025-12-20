El Espanyol cae ante el Real Madrid y queda eliminado de la Copa de la Reina (0-4)

Dos dobletes blancos sentenciaron al Espanyol. Linda Caicedo e Iris Ashley sentenciaron sin miramientos al equipo de Sara Monforte (0-4). El equipo perico probó sin recompensa y chocó contra el talento ofensivo desbordante del conjunto de Pau Quesada, que se abonó a su gran estrella y su nueva promesa.

Pocas sorpresas en esta jornada de octavos de la Copa de la Reina. El Espanyol quería ser la primera, pero le faltó puntería y un poco de ritmo. El Real Madrid se adelantó a los 10 minutos de partido, con un disparo lejano de Linda Caicedo desde más allá de la frontal de área. Celebró la colombiana con sus compañeras, a sabiendas de que la tarde se les prometía dulce. Athenea envió en la siguiente acción el balón al palo certificando dicha sensación. Antes del descanso consiguió ampliar el marcador con una diana de Iris Ashley. La joven futbolista de Guadalajara es la perla del equipo blanco, con un icónico 43 a la espalda.

En el segundo tiempo siguió el dominio blanco. Linda logró el segundo gol, como si de un calco se tratara. Volvió a enviar el balón al fondo de la red con un chut potentísimo desde la frontal del área que sellaba el 0-3 evitando cualquier posibilidad de las pericas de reaccionar. Como si se turnaran, volvió a aparecer Iris rematando un balón suelto casi sobre la línea de gol para firmar el cuarto gol del partido. Cierra de manera agridulce este 2025 el Espanyol con su eliminación en la Copa.