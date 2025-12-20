El Barça despide el año más feliz de Flick sin Pedri

El Barça cerrará el año sin Pedri en Villarreal. No está lesionado, precisó Hansi Flick, sino que el centrocampista canario corre un alto riesgo, "un riesgo demasiado elevado" de romperse si jugara este domingo en la Cerámica. Un partido de Champions, por la participación del cuadro amarillo en la máxima competición europea y por el tercer lugar que ocupa en la clasificación.

Una clasificación que comanda el Barça y que seguirá encabezando por la ventaja de cuatro puntos que atesora sobre el Madrid. "El partido más complicado y el más importante siempre es el siguiente", dijo Flick, que en una visión más amplia prefiere asegurar el concurso de Pedri para el derbi ante el Espanyol de enero y la Supercopa de España. Robert Lewandowski fue reservado en los últimos encuentros por ese riesgo de lesión. Está a punto para reaparecer.

Raphinha, felicitado por Pedri celebrando el segundo gol a Osasuna. / JORDI COTRINA / EPC

Sin Pedri y con Raphinha

No tendrá a Pedri, pero tendrá a Raphinha. En una inusual acotación al final de la rueda de prensa, y antes del brindis navideño que Flick ha querido celebrar en la sala de prensa, el entrenador alemán ha hecho un alegato en favor del futbolista brasileño. "Es una broma que Raphinha no esté entre los 11 mejores del equipo de la FIFA. No es justo, no puedo creer que no figure en el equipo del año con la temporada que hizo", clamó Flick.

El disgusto personal de Raphinha es una anécdota que tal vez enfade al jugador. Flick afirma que ha vivido "un año impresionante, de muchos éxitos para el equipo, el club, la afición", de los mejores de su vida -al nivel del sextete con el Bayern Múnich- que "ya forma parte del pasado". Los tres títulos (Liga, Copa y Supercopa) han entrado en su historia y repiten como próximos objetivos como la Champions, por los que habrá que pelear.

Hansi Flick, en la última rueda de prensa del año en Sant Joan Despí. / AFP7 vía Europa Press

La influencia electoral

A pesar de estar "muy contento y muy feliz en Barcelona, trabajando en este club con esta gente", no cree llegado el momento de aceptar la renovación que supuestamente le ha ofrecido Joan Laporta. Tiene un año y medio de contrato por delante "y es mucho tiempo". A la incertidumbre que existe en un gran club por la importancia de los resultados en el caso del Barça se une la convocatoria electoral. Una alusión insólita que hizo el técnico.

"El presidente es la razón por la que estoy aquí y tengo su confianza, pero ya veremos qué pasa con las elecciones", observó, abriendo la posibilidad de que el nuevo presidente, si alguien vence a Joan Laporta en las urnas, tuviera una opinión distinta y quisiera otra oportunidad.