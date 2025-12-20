EUROLIGA
Un Barça-Baskonia "ganado por el público" que rompe récords
Los 134 puntos convierten al Barça en el equipo que más puntos ha anotado en un partido de Euroliga, superando los 130 del Madrid
Un Kevin Punter "en modo Dios", según palabras de Tomás Satoransky, convirtió el Barça-Baskonia (134-124) en un partido que rompió récords. Punter no jugó solo. Le acompañaron 11 compañeros. Y a todos ellos, les echó una mano la grada del Palau. "El partido lo ha ganado el público", dijo Xavi Pascual, ampliando la lista de colaboradores necesarios para el triunfo a las 5.462 personas que acudieron al pabellón para convertirlo en histórico.
Los 134 puntos anotados por el Barça baten el tope de anotación de un equipo, que había establecido el Real Madrid con 130 en el partido que disputó frente al Anadolu Efes el 6 de enero de 2024 (130-126).
Una prórroga menos
Aquel encuentro requirió cuatro prórrogas, mientras que el duelo entre azulgranas del viernes necesitó tres para declarar un vencedor y eleva el tope de puntuación acumulada (258 puntos, por los 256 del anterior registro). Ha pasado a ser el segundo partido más largo desde que existe la Euroliga, el más largo que ha disputado nunca el Barça, en la competición, aunque una vez disputó cuatro prórrogas: fue en Manresa, con derrota (122-117) en la temporada 2008-09.
"Hemos jugado un partido y medio", observó Pascual después pasar más de tres horas en la pista y de vivir "algo especial". "Una situación diferente, única", por la conexión que hubo entre el equipo y la hinchada. "Aquí en el Barça somos muy grandes cuando queremos, y cuando queremos estar al lado del equipo, somos los mejores", afirmó. Con la quinta victoria seguida en la Euroliga el Barça se aupó al liderato compartido con el Hapoel Tel Aviv.
El técnico atribuyó a la hinchada gran parte del mérito porque su apoyo resultó crucial para decantar un partido que el Barça tuvo perdido un par de veces. Por ejemplo, en el 89-94 a 1.20 del final, momento en que Satoransky acertó un triple y propició el robo que igualó el marcador antes del 97-97 del tiempo reglamentario. Satoransky batió su récord de anotación personal (23) por un punto: firmó 22 en un partido frente al Baskonia, precisamente, en el curso 2015-16.
"En el Barça somos muy grandes cuando queremos, y cuando queremos estar al lado del equipo, somos los mejores
43 a 33 con Howard
En la segunda prórroga, el Barça se había despedido virtualmente del triunfo con el 111-118 a 1.21 del final. El vuelco se produjo a partir de un robo de Brizuela que forzó una falta intencionada. Luego, remató la noche un portentoso Punter, que había sumado 20 puntos al término de los primeros 40 minutos. En los 15 de las tres prórrogas añadió 23 más, claramente decisivos. El momento en el que se decantó el pulso con Marcus Howard, que había anotado 28 puntos y sólo añadió 5 en los periodos adicionales.
El cuarto de la historia
Punter, nacido en el Bronx (Nueva York) quebró su récord de puntos. Los 43 del viernes rebasan claramente los 32 que sumó cuando jugaba en el CSKA Moscú (ante el Milán, en la Euroliga 2020-21) y le sitúan en el cuarto lugar de las mayores marcas anotadoras, después de Nigel Hayes-Davis (50), Shane Larkin (49) y Sasha Vezenkov (45).
"Estoy feliz de haber ganado un partido así de loco", dijo Satoransky. "Hemos ido al límite de nuestras posibilidades", confesó Pascual, que no pudo contar con Jan Vesely ni Tornike Shengelia ni Juan Núñez y que perdió a Will Clyburn durante el encuentro. Este domingo (12.30 h.) el Barça recibe la visita del Joventut Badalona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Asesinados a tiros el jugador del Barcelona de Ecuador Mario Pineida y su esposa
- Alcaraz y Ferrero se separan después de siete años juntos: 'Llegan tiempos de cambios para los dos
- El Real Madrid eliminó al Talavera sin necesidad de pagar a Negreira
- Cambio de paradigma en el fútbol femenino con la venta multimillonaria de la agente catalana Carlota Planas
- Víctor Font denuncia que la directiva del Barça reconoce haber mentido para cerrar el Espai d’Animació
- Christensen evita un sofoco del Barça en Guadalajara
- Endrick deja el Real Madrid y se marcha a Lyon soñando con jugar el Mundial
- Cuadra Fernández y Mbappé arruinan al Talavera y salvan a Xabi