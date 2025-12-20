Un Barça-Baskonia "ganado por el público" que rompe récords

Un Kevin Punter "en modo Dios", según palabras de Tomás Satoransky, convirtió el Barça-Baskonia (134-124) en un partido que rompió récords. Punter no jugó solo. Le acompañaron 11 compañeros. Y a todos ellos, les echó una mano la grada del Palau. "El partido lo ha ganado el público", dijo Xavi Pascual, ampliando la lista de colaboradores necesarios para el triunfo a las 5.462 personas que acudieron al pabellón para convertirlo en histórico.

Los 134 puntos anotados por el Barça baten el tope de anotación de un equipo, que había establecido el Real Madrid con 130 en el partido que disputó frente al Anadolu Efes el 6 de enero de 2024 (130-126).

Tomas Satoransky, tras una canasta, junto con Myles Cale y Willy Hernagómez. / Dani Barbeito / SPO

Una prórroga menos

Aquel encuentro requirió cuatro prórrogas, mientras que el duelo entre azulgranas del viernes necesitó tres para declarar un vencedor y eleva el tope de puntuación acumulada (258 puntos, por los 256 del anterior registro). Ha pasado a ser el segundo partido más largo desde que existe la Euroliga, el más largo que ha disputado nunca el Barça, en la competición, aunque una vez disputó cuatro prórrogas: fue en Manresa, con derrota (122-117) en la temporada 2008-09.

"Hemos jugado un partido y medio", observó Pascual después pasar más de tres horas en la pista y de vivir "algo especial". "Una situación diferente, única", por la conexión que hubo entre el equipo y la hinchada. "Aquí en el Barça somos muy grandes cuando queremos, y cuando queremos estar al lado del equipo, somos los mejores", afirmó. Con la quinta victoria seguida en la Euroliga el Barça se aupó al liderato compartido con el Hapoel Tel Aviv.

Marcus Howard y Kevin Punter se felicitan tras el pulso anotador que mantuvieron. / Dani Barbeito / SPO

El técnico atribuyó a la hinchada gran parte del mérito porque su apoyo resultó crucial para decantar un partido que el Barça tuvo perdido un par de veces. Por ejemplo, en el 89-94 a 1.20 del final, momento en que Satoransky acertó un triple y propició el robo que igualó el marcador antes del 97-97 del tiempo reglamentario. Satoransky batió su récord de anotación personal (23) por un punto: firmó 22 en un partido frente al Baskonia, precisamente, en el curso 2015-16.

Xavi Pascual agradece a los aficionados del Palau Blaugrana su entusiasmo. / Dani Barbeito / SPO

43 a 33 con Howard

En la segunda prórroga, el Barça se había despedido virtualmente del triunfo con el 111-118 a 1.21 del final. El vuelco se produjo a partir de un robo de Brizuela que forzó una falta intencionada. Luego, remató la noche un portentoso Punter, que había sumado 20 puntos al término de los primeros 40 minutos. En los 15 de las tres prórrogas añadió 23 más, claramente decisivos. El momento en el que se decantó el pulso con Marcus Howard, que había anotado 28 puntos y sólo añadió 5 en los periodos adicionales.

Will Clyburn, vestido de calle tras lesionarse durante el partido, y Kevin Punter celebran el triunfo sobre el Baskonia. / AFP7 vía Europa Press

El cuarto de la historia

Punter, nacido en el Bronx (Nueva York) quebró su récord de puntos. Los 43 del viernes rebasan claramente los 32 que sumó cuando jugaba en el CSKA Moscú (ante el Milán, en la Euroliga 2020-21) y le sitúan en el cuarto lugar de las mayores marcas anotadoras, después de Nigel Hayes-Davis (50), Shane Larkin (49) y Sasha Vezenkov (45).

"Estoy feliz de haber ganado un partido así de loco", dijo Satoransky. "Hemos ido al límite de nuestras posibilidades", confesó Pascual, que no pudo contar con Jan Vesely ni Tornike Shengelia ni Juan Núñez y que perdió a Will Clyburn durante el encuentro. Este domingo (12.30 h.) el Barça recibe la visita del Joventut Badalona.