TENSIÓN INSTITUCIONAL
Víctor Font reclama al FC Barcelona romper relaciones con el Real Madrid
El líder del movimiento Nosaltres acusa al club blanco de querer “destruir, borrar y desvirtuar” la historia del Barça y denuncia la colaboración constante entre Laporta y Florentino en el mandato actual
Laporta vuelve a cargar contra el Madrid "y el bodrio de televisión que tienen"
Víctor Font ha reclamado a través de un comunicado de la plataforma Nosaltres romper relaciones con el Real Madrid y ha pedido a la directiva del FC Barcelona que denuncie a Real Madrid TV por adulterar la competición.
Font ha acusado al club blanco de "no saber perder" y de querer "destruir, borrar y desvirtuar" la historia del Barça, cuando "nuestro club nunca ha ganado ningún título con la compra de árbitros". "Teníamos el mejor jugador de la historia, el mejor entrenador de la historia y el mejor equipo de la historia", ha recordado antes de avisar: "Se nos quiere robar parte de nuestra historia y de lo que ganamos en el campo con toda justicia".
A la vez, el aspirante a la presidencia del FC Barcelona ha criticado la "connivencia" entre Joan Laporta y Florentino Pérez durante el actual mandato, pese a los ataques reiterados de Real Madrid TV a los árbitros. “Diciendo que el Madrid tiene barcelonitis y haciendo discursos populistas no se defiende el club: se necesitan hechos y acciones concretas”, ha asegurado.
Font, de hecho, pide que el FC Barcelona se sume a la denuncia presentada por el Sevilla CF contra el Real Madrid por las presiones continuadas a los árbitros a través de Real Madrid TV. El club hispalense presentó una denuncia ante la RFEF, a la que se sumó LaLiga. La RFEF lo archivó pero el pasado julio la justicia ordinaria obligó a la RFEF a reabrir el expediente.
"Es incomprensible que el Barça no se haya añadido a esta denuncia, mientras el Madrid sí se ha personado contra el Barça por el caso Negreira", afirma Font. Esta inacción, añade, sólo puede explicarse porque, en el actual mandato, Laporta y Florentino “han ido del brazo” constantemente.
