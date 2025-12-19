Víctor Font reclama al FC Barcelona romper relaciones con el Real Madrid

Víctor Font ha reclamado a través de un comunicado de la plataforma Nosaltres romper relaciones con el Real Madrid y ha pedido a la directiva del FC Barcelona que denuncie a Real Madrid TV por adulterar la competición.

Font ha acusado al club blanco de "no saber perder" y de querer "destruir, borrar y desvirtuar" la historia del Barça, cuando "nuestro club nunca ha ganado ningún título con la compra de árbitros". "Teníamos el mejor jugador de la historia, el mejor entrenador de la historia y el mejor equipo de la historia", ha recordado antes de avisar: "Se nos quiere robar parte de nuestra historia y de lo que ganamos en el campo con toda justicia".

26/10/2025 Florentino Perez, President of Real Madrid and Joan Laporta, President of FC Barcelona, during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and FC Barcelona at Santiago Bernabeu stadium on October 26, 2025, in Madrid, Spain. DEPORTES Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

A la vez, el aspirante a la presidencia del FC Barcelona ha criticado la "connivencia" entre Joan Laporta y Florentino Pérez durante el actual mandato, pese a los ataques reiterados de Real Madrid TV a los árbitros. “Diciendo que el Madrid tiene barcelonitis y haciendo discursos populistas no se defiende el club: se necesitan hechos y acciones concretas”, ha asegurado.

Font, de hecho, pide que el FC Barcelona se sume a la denuncia presentada por el Sevilla CF contra el Real Madrid por las presiones continuadas a los árbitros a través de Real Madrid TV. El club hispalense presentó una denuncia ante la RFEF, a la que se sumó LaLiga. La RFEF lo archivó pero el pasado julio la justicia ordinaria obligó a la RFEF a reabrir el expediente.

"Es incomprensible que el Barça no se haya añadido a esta denuncia, mientras el Madrid sí se ha personado contra el Barça por el caso Negreira", afirma Font. Esta inacción, añade, sólo puede explicarse porque, en el actual mandato, Laporta y Florentino “han ido del brazo” constantemente.