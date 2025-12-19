Revolución en el pádel: así será el ‘punto estrella’, el nuevo sistema que mezcla ventaja y punto de oro en 2026

La Federación Internacional de Pádel (FIP) ha anunciado cambios revolucionarios en el sistema de puntuación, después de un largo periodo de debate que finalmente ha sido "apoyada por todos los actores", según lee el comunicado oficial del organismo. A partir del año que viene, cuando debute el innovador sistema en el torneo de Riyadh, se eliminarán las interminables ventajas a partir del deuce para introducir el 'punto estrella', un método similar al punto de oro tradicional que mantiene la incertidumbre y se adapta al interés del público a la vez.

Esta propuesta combina los dos sistemas de puntuación que se han utilizado en la historia del deporte, con el principal objetivo de "proteger la calidad del pádel, pero también la salud de los jugadores", según ha explicado Luigi Carraro, el presidente de la FIP: "Con este sistema hay menos desgaste físico y menos aburrimiento para el público, porque cuando un juego se alarga demasiado, la gente quiere que termine. Pero, sobre todo, se hace por la salud de los jugadores”.

Decisión unánime

El circuito mostraba una división de opiniones respecto al camino a seguir, pero finalmente se ha optado por un modelo híbrido que apuesta por partidos más cortos y televisivos. Fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la FIP el pasado 28 de noviembre y se aplicará en todas las competiciones profesionales. La resolución final de cambiar el sistema de puntuación ha derivado en un formato intermedio fruto de la falta de consenso inicial, que ha acabado implicando a 100 federaciones nacionales y consultas con jugadores, jugadoras, entrenadores, promotores, broadcasters y socios comerciales.

Punto estrella

El 'punto estrella' consiste en conceder un máximo de dos ventajas por deuce. Si un jugador no logra ganar dos puntos seguidos tras las primeras dos ventajas, se aplicará el punto de oro, o punto estrella, en el tercer 40-40 seguido. "De esta manera, se limita el número máximo de puntos que se pueden jugar en un juego, evitando situaciones de ventaja prolongada", lee el comunicado oficial de la FIP: "El Star Point se utilizará en 2026 a partir del FIP Bronze Melbourne, la primera etapa del CUPRA FIP Tour, programada del 5 al 11 de enero. Su debut en el circuito Premier Padel está previsto para el Riyadh P1, del 9 al 14 de febrero, dando inicio a la nueva temporada del máximo circuito profesional."

Luigi Carraro puso como ejemplo el encuentro de cuartos de final femeninos entre Sánchez-Josemaría y Calvo-Salazar para demostrar el cambio que supone esta nueva regla en la duración de un partido: "El primer juego duró 18 minutos y medio; con el nuevo sistema se habría resuelto en poco más de cuatro”. El presidente ya había mencionado previamente la llegada del 'punto estrella' en el Tour Finals: "Creemos que mejora el espectáculo sin perder la identidad del pádel”.

Alternativa al tenis

Desde la irrupción del Premier Pádel en 2022, la FIP había eliminado el punto de oro en favor de la ventaja tradicional, un sistema histórico que todavía es vigente en el tenis y ofrece partidos de larga duración. La organización quería reducir el tiempo de juego para mejorar el entretenimiento y a la vez adaptarlo a los estándares de los juegos olímpicos. En el tenis es habitual ver partidos de 3 o 4 horas, pero la FIP consideraba este sistema un exceso innecesario y ha decidido introducir el 'punto estrella' como alternativa para equilibrar la tradición del deporte con la modernización de las audiencias.