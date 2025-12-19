Atletismo
María Pérez cierra un año espectacular con la conquista del World Athletics Race Walking Tour 2025
La campeona del mundo granadina ha obtenido una puntuación total de 4.136 puntos, la más alta alcanzada por una atleta desde que el circuito adoptó su actual formato.
La española María Pérez, doble campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros marcha, ha sido proclamada ganadora absoluta del World Athletics Race Walking Tour 2025, con una puntuación total de 4.136 puntos, la más alta alcanzada por una atleta desde que el circuito adoptó su actual formato.
Pérez se ha convertido en la primera española que logra el primer puesto del circuito internacional tras la conclusión del Tour el domingo en Dublín, al imponerse en la clasificación con la suma de sus tres mejores actuaciones puntuables del calendario y recibe un premio de 25.000 dólares, informó este viernes la Federación Española de Atletismo (RFEA).
El antecedente más cercano de una española en el podio de este circuito fue María Vasco, tercera en 2004.
Colección de triunfos
La gran temporada de la marchadora granadina la ha hecho revalidar en 2025 sus títulos de 20 y 35 kilómetros marcha en los Campeonatos del Mundo de Atletismo de Tokio, con marcas de 1h 25:54 y 2h 39:01, respectivamente, y su actuación en la prueba larga fue clave para su puntuación final en el Tour.
Antes de los Mundiales de Japón, Pérez ya celebró en el circuito internacional las victorias en los 20 kilómetros de La Coruña y los 35 kilómetros del Europeo por Equipos de marcha en la República Checa en Podebrady.
Mc Grath, tercero
El podio femenino del World Athletics Race Walking Tour 2025 lo completaron la mexicana Alegna González, subcampeona mundial de 20 kilómetros, y la italiana Antonella Palmisano, subcampeona mundial de 35 kilómetros, separadas por sólo dos puntos en la clasificación final.
El tercer puesto del español Paul Mc Grath en la categoría masculina del Tour, tras el canadiense Evan Dunfee y el brasileño Caio Bonfim, confirma el excelente momento de la marcha española a nivel internacional.
Clasificación final 2025 World Race Walking Tour
- Mujeres
1. Maria Perez (ESP) 4136
2. Alegna Gonzalez (MEX) 3960
3. Antonella Palmisano (ITA) 3958
4. Paula Milena Torres (ECU) 3925
5. Kimberly Garcia Leon (PER) 3862
6. Peng Li (CHN) 3825
7. Katarzyna Zdzieblo (POL) 3775
8. Nanako Fujii (JPN) 3770
- Hombres
1. Evan Dunfee (CAN) 4077
2. Caio Bonfim (BRA) 4044
3. Paul McGrath (ESP) 3940
4. Toshikazu Yamanishi (JPN) 3932
5. Qian Haifeng (CHN) 3927
6. Massimo Stano (ITA) 3884
7. Christopher Linke (GER) 3853
8. Hayato Katsuki (JPN) 3850.
